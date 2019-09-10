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10 сентября • обновлено в 22:23
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"Ему проще отдать Кремль!" Сенцов высказал позицию Путина по Крыму

5.2т Читать материал на украинском

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину проще отдать Кремль, чем аннексированный Крым.

Такое мнение высказал украинский режиссер Олег Сенцов на своей первой после освобождения пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

"Путин Крым не отдаст, ему проще отдать Кремль. До этого он летал со стерхами, а потом придумал Крым. Смена режима в России неизбежна. Драконы тоже умирают. Это неизбежно. Возможно, он умрет при этом режиме, его проведут красиво. Либо будет приемник. Или революция. Они бывают разными", — отметил он.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скриншот видео

По его словам, смена режима в России неизбежна.

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"Когда напали, надо защищаться. Потом можно разговаривать. Коренные изменения возможны, если придет условный Навальный. Ой, он не отдает. Значит, демократ, который отдаст. Второй вариант — неспокойный, который может принести гражданскую войну, отвалится Кавказ. Это кровь, этого варианта я бы не хотел. Надеюсь, это будет мирно и Крым мы вернем", — добавил Сенцов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой же пресс-конференции Сенцов отметил, что возвращение в оккупированный Крым возможно только на танках.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Олег Сенцов Владимир Путин
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Воно зарабатывает на кастрюлю,это их любимый головной убор.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это питух будет петь любую песню в своём сви-домитом гадюшнике,ему надо зарабатывать очки.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это питушок дырявый сейчас будет петь любую песню,в этом свидомитом га-дюшнике ему нужны очки.
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