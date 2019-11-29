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29 ноября • обновлено в 10:41
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"Эмоционально нестабильный": Соколова рассказала, как ее "кинул" Зеленский

11.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский постоянно избегал встреч с известной журналисткой Яниной Соколовой.

Об этом она сама рассказала в интервью для "Украинской правды", отметив, что только глава государства "кинул" ее.

Соколова добавила, что вела переговоры с заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, который постоянно переносил сроки встречи.

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"Я тебе могу показать переписку с Кириллом Тимошенко, который мне сказал: "Все. Давай на следующей неделе все организуем". Я ему: "Хорошо, ты мне скажи, какая точно дата, мы закажем камеры". Он отписывает: "Хорошо, в субботу скажу". В субботу Кирилл: "Ну, подожди еще чуть-чуть, мы сначала сходим к кому-то". Потом: "Ну, мы сходили к Гордону, подожди еще чуть-чуть". Я говорю: "Слушай, я не могу еще чуть-чуть. Когда вы конкретно придете?". "Ну, посмотрим", – вспоминала журналистка.

Соколова подчеркнула, что очень разозлилась, ведь Зеленский срывал ей эфиры.

"Объясню: это надо заказывать съемочную группу, чтобы она приехала и все это поснимала. И это не сегодня захотела, а завтра приехали. Надо заранее, потому что это техника и план съемок на канале. Ну, короче. Тогда я уже записала видео, на что Тимошенко написал мне: "Теперь мы точно не придем", – добавила она.

Зеленский и Соколова

Зеленский и Соколова

При этом она рассказала, что с Зеленским получилось бы интересное интервью из-за его эмоциональной нестабильности.

"С Зеленским мне было бы очень интересно, именно потому, что он эмоционально нестабилен. Есть очень много вещей, которые могли бы его зацепить. А я девушка довольно искренняя. Поэтому я ему бы просто ва-банк говорила то, что думаю, и то, что спрашивают меня зрители. Было бы классно", – подытожила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Янина Соколова рассказала, что поездка президента Украины Владимира Зеленского к добровольцам в Золотое (Донбасс), где должно состояться разведения войск, – просто шоу.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Кирилл Тимошенко Янина Соколова Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
интервью Офис президента
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Комментарии
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
"Эмоционально нестабильный" - ласково то как! Почему не назвать вещи своими именами - ДЕГЕНЕРАТ и НАРКОМАН!
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1
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
А чого дивуватися, зевель звик до виступів за сценарієм, імпровізації у нього бездарні, швидко переходять у грубощі і намагання закрити рота опоненту. Очікувано, що воно піде тільки до "свїх" інтерв"юерів.
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2
1
Стерлик Владимир
Стерлик Владимир
нужно бороться с этой зеленой плесенью всеми доступными способами,а иногда и недоступными...
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3
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Стерлик Владимир, "а иногда и недоступными..." - Ви поставили три крапки - злочинними, чи як?
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