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30 марта • обновлено в 18:16
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Емец назвал причину своей отставки. Видео

1.7т
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Бывший министр здравоохранения Илья Емец считает, что его отставка связана с позицией бывшей главы ведомства Ульяны Супрун по поводу реформы.

Об этом он заявил "Громадському" сразу после голосования в парламенте по поводу его отставки.

"Не понравилось Супрун": Емец назвал причину своей отставки

facebook.com/moz.ukr

"Было представлено продолжение реформирования здравоохранения, оно не понравилась нашим главным оппонентам - это исполняющая обязанности Супрун, которая за три, по-моему, года продолжает, ну будем так говорить, уничтожает стационарный уровень помощи", – пояснил Емец.

Он добавил, что обсуждал свою отставку с президентом Владимиром Зеленским, но подробности не раскрыл.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины поддержала увольнение министра здравоохранения Ильи Емца. За проект постановления №3283 проголосовал 271 народный депутат.

В то же время парламент не поддержал назначение новым главой Минздрава Максима Степанова. За его кандидатуру проголосовали только 217 нардепов при необходимых 226.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Ульяна Супрун Илья Емец
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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