Емец на фоне слухов об отставке обратился к нардепам

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", – говорится в сообщении.

Емец обратился к Раде

При этом депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в Facebook написал, что сегодня, 23 марта, Емец подаст в отставку. Подробностей увольнения он не раскрыл.

Однако пресс-секретарь Минздрава Артем Дехтяренко для "РБК-Украина" сообщил, что ничего не знает об отставке Емца и министерство работает в усиленном режиме.

"Министерство и министр отвечают только за свои действия. Мы продолжаем работать в усиленном режиме 24/7, как и делали это ранее, ничего не меняется", – пояснил спикер.

При этом в Минздраве подчеркнули, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Илья Емец заявил, что чрезвычайное положение в Украине в связи с коронавирусом должны были вводить еще в начале марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

До этого ЧС ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской. С 21 марта к ним присоединятся шестая область – Тернопольская и седьмая – Харьковская.

Ранее OBOZREVATEL писал, в чем разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением.

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