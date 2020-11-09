Емельян рассказал, что ему предлагали "неплохую" должность за прекращение критики Зеленского и Ермака

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в течение первой недели после вручения подозрения относительно действий, которые привели к недополучению бюджетом 30,4 млн грн, ему предложили "перспективную" должность за прекращение критики в адрес Зеленского и Ермака, но он отказался.

В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительными органами, написал Емельян в Facebook.

"Самое смешное и самое печальное в этой истории, что в течение первой недели, как мне вручили подозрение, мне было предложено очень неплохую и перспективную должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением", – говорится в сообщении.

"Предложение я отклонил, дело пошло в ход. И снова я единственный бывший министр, дело которого рассматривает ВАКС. Владимир Зеленский — это тупо и не сработает", — добавил он.

По обстоятельствам подозрения, Омелян объяснил, что приказ Мининфраструктуры об уменьшении портовых сборов был подписан во исполнение соответствующего распоряжения и постановления Кабинета министров, которые были коллегиально поддержаны всеми членами правительства и подписаны тогдашним премьер-министром.

Также Омелян отметил, что с просьбой снизить портовые тарифы в Украине, которые в 2−3 раза превышают мировые и существенно тормозят развитие экономики, в министерство обращались все бизнес-ассоциации Украины.

"Этот вопрос был предметом десятков публичных обсуждений на всех уровнях. Более того, бизнес и даже профильный комитет ВРУ настаивает на дальнейшем снижении этих сборов", — добавил бывший чиновник.

Омелян подчеркнул, что прокуратура, хотя и направила в суд подозрение к нему, однако почему-то до сих пор не обратилась в суд с требованием приостановить действие упомянутого приказа.