Ельцин предупреждал еще в 1996 году: вскрылась правда об оккупации Крыма

Россия могла аннексировать Крым еще в 1996 году, если бы к власти в Украине вернулась Коммунистическая партия.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин, передает Liga.net.

"Уже в 1996-97 годах стало совершенно ясно, что Украина является перекрестком интересов Запада и России... Ельцин еще в 1996 году предупреждал Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти компартии возникнет угроза аннексии Крыма", – сообщил он, рассказывая о конфликте вокруг острова Тузла в 2003 году.

"Кучма был сильно раздосадован, наматывал круги по кабинету. Говорит: "Ты представляешь, я звоню, а меня с ним (Путиным – Ред.) не связывают", – рассказал о тех событиях Горбулин.

Политик подчеркнул, что тогда президент Кучма смог дать России отпор.

"Украине бросили вызов. Сотни грузовиков, тысячи людей, какие-то казаки, готовые форсировать водную преграду, завывания российских ультраполитиков на берегу Керченского пролива. Кучма отдал пограничникам и воинским частям именно те команды, которые сразу продемонстрировали позицию... Я думаю, Кучма просчитал Путина и был убежден, что такой отпор остановит Кремль... А вот испытания Майданом Кучма не выдержал", – рассказал он.

Горбулин сообщил, что в 2004 году, когда случился Майдан, у Кучмы был определенный план, но он не сработал.

"По аналогии с рокировкой Путин-Медведев предполагалось, что благодаря повышению роли премьер-министра у власти может де-факто остаться сам Леонид Данилович. То есть никакой смены власти не будет. У меня нет доказательств, а сам Кучма никогда не признает, но я полагаю, его план был именно таков. А вот плана Б, как вскоре выяснилось, не было", – подытожил политик.

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