Элитные квартиры в Киеве и особняк за городом: владения Богдана сняли с высоты

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан владеет целым этажом квартир в элитном комплексе Chicago Central House в центре Киева, а также большим особняком в поселке Козин в пригороде столицы.

Как пишет "Страна", в налоговой декларации бывшего руководителя ОПУ за 2019 год значится большое количество недостроенных объектов. Речь идет о 10 квартирах метражом от 44 до 119 кв. метров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно информации в выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, Богдану принадлежат апартаменты в высотке Chicago Central House на пересечении улиц Антоновича и Жилянской, в нескольких минутах ходьбы от метро "Олимпийская". Это 24-этажный дом в стиле американских небоскребов.

Судя по нумерации квартир, которые принадлежат экс-главе ОПУ, он занимает целый этаж, скорее всего один из последних. Поэтому из панорамных окон квартир Богдана открывается вид на Олимпийский стадион, бизнес-центры Gulliver и "Парус", а также виднеются шпили костела cвятого Николая.

Комплекс, в котором Богдан владеет целым этажом квартир. "Страна"

Общая площадь всех квартир составляет около 800 кв. м, а рыночная стоимость квадрата в указанном ЖК колеблется в пределах $3 000-4 000. Если взять усредненную цену в $3 500, то апартаменты Богдана можно оценить в $2,8 млн. Однако, несмотря на покупку дорогой недвижимости в центре Киева, живет Богдан в элитном пригороде – поселке Козин.

Журналистам удалось запустить дрон над владениями бывшего политика и узнать, как он живет. С воздуха участок Богдана имеет нестандартную вытянутую площадь и вплотную подходит к воде. Благодаря аэросъемке, можно разглядеть, что со двора есть выход на персональный пляж с причалом. Кроме того, в приоткрытом эллинге запаркован водный мотоцикл. А местные жители говорят, что часто видят катер, пришвартованный возле особняка Богдана.

Участок Богдана в Козине . "Страна"

На заднем дворе его дома есть небольшой бассейн, баня-бочка, детский батут и плетенные подвесные качели в виде коконов. Часто в Козине у Богдана гостят четыре его дочери: Виктория, Анастасия, Екатерина и София.

Сам особняк бывшего руководителя ОПУ оформлен в стиле минимализм. К нему примыкает гараж на две машины. Фасад над центральным входом украшает иллюминация в виде звезд. Террасы на втором и третье уровне заставлены кадками с хвойными деревьями. На крыше есть несколько солнечных батарей. А судя по дымоходу, внутри также есть камин.

Особняк экс-главы Офиса президента с высоты птичьего полета. "Страна"

В декларации Богдана указано, что в Козине ему принадлежит 55 соток земли (три участка объединены в один). 13 лет назад он заплатил за землю около 4,1 млн грн. А вот цену дома на 560 кв. м, который был построен в 2011 году, политик нигде не раскрывает.

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