Элитные авто и миллионы: что декларируют жены депутатов

Народные депутаты Украины декларируют миллионы, автопарки, имущество своих жен, которые в свою очередь являются успешными предпринимателями.

Нардеп Татьяна Острикова пояснила журналистам ТСН, что причина заключается в самой отчетности.

"А причина в том, что сделки и расходы на сделки более 80 тысяч гривен мы, народные депутаты, должны декларировать, а члены наших семей не должны декларировать. На обучение, приобретение авто, драгоценностей", – заявила Острикова.

Татьяна Острикова

Игорь Мосийчук тем временем рассказал, что супруга арендует за 35 тысяч дом, в котором они живут. Зато сама она не трудоустроена официально.

Нардеп Руслан Сидорович поделился с журналистами, что записал на жену дом и земельный участок, а также 50% адвокатской компании. А у депутата Юрия Павленко, вторая половинка задекларировала 80 тысяч долларов.

Юрий Павленко

"Mercedes – владелец жена, а у меня право пользоваться", – пояснил он.

По словам народного депутата Александра Третьякова, недвижимость и все остальное записано на жену, потому что у него не было времени оформлять документы. Он рассказал, что сам имеет около восьми млн долларов и два Mercedes, зато супруга владеет Maserati, украшениями, шубами и их общим домом.

Депутат Иван Мирошниченко заявил, что его жена сама зарабатывает. А сам народный избранник два дома или корпоративные права оформлял на семью.

Иван Мирошниченко

Василий Нимченко признался, что его доходы составили точно несколько миллионов. А свою жену назвал феминисткой, которую не так просто содержать. Потому она, по его словам, сама содержит семью.

"Как можно феминистку содержать? Она за семью платит сама. И за меня. Она мой министр финансов. Мое дело только ее поддерживать и не злить", – пошутил Нимченко.

А народный депутат Борислав Розенблат получает деньги на расходы из "кассы жены". Кроме того, по его словам, на нее задекларировано более одного млн долларов.

"Помню, что есть на ней два автомобиля, несколько предприятий, дом жилой. Моя сестра занималась аграрным бизнесом, жена – молочным бизнесом. Как говорится, надежный тыл. Действительно выдает. Я говорю, что еду в Киев, надо столько-то денег. Она просто достает и все", – заявил Розенблат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее комитет Верховной Раде посоветовал отменить электронные декларации для общественных активистов.