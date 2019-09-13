Елисеев: Украина не соглашалась на "формулу Штайнмайера"

Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера", выполнение которой требует от нашей страны президент России Владимир Путин и которую согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев. По его словам, глава государства не может принимать решения, которые требуют согласования с Верховной Радой.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипломатических советников объясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на "формулу Штайнмайера". Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", – написал Елисеев.

Константин Елисеев lb.ua

Как экс-участник норманд переговоров на уровне дипрадникив разъясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки. - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13 сентября 2019 г.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки". Министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES) заявил, что "формулу Штайнмайера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Формула Штайнмайера "касается определения статуса Донбасса. Имеет целью одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, у Зеленского анонсировали новые досрочные выборы. Подготовка к ним может быть запущена после завершения процесса формирования местных громад.

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