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13 сентября • обновлено в 17:44
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Елисеев: Украина не соглашалась на "формулу Штайнмайера"

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Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера", выполнение которой требует от нашей страны президент России Владимир Путин и которую согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс-советник пятого президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев. По его словам, глава государства не может принимать решения, которые требуют согласования с Верховной Радой.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипломатических советников объясняю: по принципу "ничего не согласовано, пока все не согласовано", Украина никогда не давала и не могла дать согласие на "формулу Штайнмайера". Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ. РФ расставляет ловушки", – написал Елисеев.

Константин Елисеев

Константин Елисеев

lb.ua

Новости
Елисеев объяснил, почему Путин согласился на встречу в "нормандском формате"

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки". Министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES) заявил, что "формулу Штайнмайера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Формула Штайнмайера "касается определения статуса Донбасса. Имеет целью одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL, у Зеленского анонсировали новые досрочные выборы. Подготовка к ним может быть запущена после завершения процесса формирования местных громад.

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Константин Елисеев Владимир Зеленский Владимир Путин
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