Елисеев рассказал, как должна измениться позиция Украины в переговорах по Донбассу

Основными итогами через год после Парижского саммита в переговорном процессе по Донбассу являются уступки Москве, безрезультатные миротворческие инициативы и поспешное согласие президента Владимира Зеленского на выборы в оккупированных районах без выполнения безопаснстных условий.

Об этом написал председатель ОО "Центр новых решений", дипломатический советник пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев в колонке "10 уроков Парижа: как должен измениться курс Киева в диалоге о Донбассе" для "Европейской правды".

"Как оказалось, для мира на Донбассе недостаточно только провести встречу на высшем уровне и перестать стрелять. Москва, увидев "окно возможностей" после президентских выборов в Украине, готова обменять "быстрый мир" только на капитуляцию Украины", – подчеркнул он.

"Все стратегические решения на пути к миру на Донбассе должны принимать в постоянном и тесном диалоге с украинским обществом. Именно общество является тем предохранителем, который не позволит украинской власти пойти по пути капитуляции", – подчеркнул дипломат.

В частности он отметил, что именно активная позиция общества заблокировала создание так называемого "координационного совета по ОРДЛО" по инициативе Ермака-Козака.

"Общество стало силой, способной контролировать, чтобы те красные линии, которые были определены перед саммитом в нормандском формате, не были нарушены Банковой во время переговоров", – отметил Елисеев.

"Москва также дала достаточно четко понять, что диалог с президентом Украины интересен для нее только с точки зрения возможности получения новых уступок. После того, как Кремль окончательно убедился в неготовности Зеленского нарушать определенные "красные линии", дальнейший ход мирного процесса будет определять не количество новых инициатив, не пересмотр Минских договоренностей и не проведение Берлинского саммита. Определяющей будет внутриполитическая повестка дня Украины", – убежден он.

По мнению Елисеева, Москва будет активно работать над повышением рейтингов пророссийских политических сил, разрушением поддержки со стороны Запада и международной дискредитацией Украины. Мощный контрольный пакет над медийным пространством Украины значительно облегчает для РФ исполнение такой задачи.

"В этом контексте особое значение приобретает выполнение обещаний Банковой по наведению порядка в сфере информационной безопасности и прекращения давления на проукраинские, проевропейские силы и СМИ", – подчеркнул дипломат.

Он также отметил важность восстановления и продления настоящего антикоррупционного и реформаторского курса как залога сохранения общественного доверия и укрепления внутренней устойчивости Украины, что является ключевым аргументом в диалоге с Москвой.

"Президент Зеленский со своей стороны должен наконец предложить целостную, продуманную стратегию деоккупации Донбасса, которая позволила бы покончить с хаотичностью, этапом авантюрных и дилетантских идей и введением в заблуждение как наших партнеров, так и украинского общества. В то же время должны не допустить такого решения, которое, развязав донбасский узел, привело бы к ухудшению ситуации на всей территории Украины и поляризации украинского общества", – подытожил дипломат.