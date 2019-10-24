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24 октября • обновлено в 13:35
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Елена Шуляк: задайте "слуге народа" острый вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 24 октября станет депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Елена Шуляк

Елена Шуляк

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Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Еленой Шуляк сегодня в 17:30

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