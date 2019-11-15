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15 ноября • обновлено в 22:14
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Названо имя нового представителя Кабмина в ВРУ: что о ней известно

1.3т
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Новым представителем Кабинета министров в Верховной Раде вместо Ирины Верещук, которая сложила полномочия, стала замглавы фракции "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава пресс-офиса политсилы Евгения Кравчук.

"Сегодня вечером на своем заседании правительство утвердило нового представителя Кабинета министров в Верховной Раде. Елена Шуляк будет отвечать за коммуникацию правительства и парламента. Way to go и к работе!" – написала она в пятницу, 15 ноября.

Новости
"Слуги народа" единогласно избрали нового главу

Елена Шуляк стала представителем Кабмина в Раде

Елена Шуляк стала представителем Кабмина в Раде

Facebook Евгении Кравчук

Что известно о Шуляк

Родилась 24 января 1976 года в Киеве.

Окончила факультет Экономики и управления в строительстве Украинского транспортного университета. Выпускница Международного института менеджмента – магистр бизнес-администрирования.

Во время учебы проходила стажировку в Carnegie Mellon Tepper school of business, Summer program — Courses in International Finance, Persuasive Presentation, leadership, operations, Marketing, Communications and the International Strategic Competition.

Имеет десятилетний опыт работы в девелопменте недвижимости и строительстве на руководящих должностях.

Вице-президент по финансам украинского филиала международной организации Young Presidents 'Organization. Ранее возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества.

В апреле 2015 была кандидатом на должность главы Государственной фискальной службы Украины, подавала заявки в электронной форме на участие в конкурсной процедуре.

Елена Шуляк стала представителем Кабмина в Раде

Елена Шуляк стала представителем Кабмина в Раде

oligarh.media

Елена Шуляк стала представителем Кабмина в Раде

Елена Шуляк стала представителем Кабмина в Раде

znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верещук признала, что депутаты президентской фракции выражали недовольство действиями Кабмина Гончарука.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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