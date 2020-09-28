"Слуга" Шуляк засветила элитные аксессуары за 200 тысяч гривен. Фото

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк позировала для интервью в дорогом "луке" – с аксессуарами и обувью общей стоимостью около 200 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщила парламентский корреспондент LB.UA Анна Стешенко. Она разузнала стоимость сумочки, туфель и сережек политика.

"Шуляк в интервью коллеге Виталию Тысячному пожаловалась на мою скромную персону. Мол, написала я в свое время о ее сумке Chanel стоимостью больше $7 тыс. Но все это неправда. А дорогих брендов в ее гардеробе нет. Вероятно, пресс-служба депутата предоставила фото для интервью и "дала в штангу", – написала Стешенко.

Она пояснила, что на одном из фото, которые иллюстрируют материал, Шуляк сняли на фоне Рады с сумкой Bottega Veneta за 1873 евро, то есть около 61,8 тыс. гривен (в другом цвете ее можно приобрести за 81,758 грн).

"Слуга" Елена Шуляк. Facebook / Анна Стешенко

Сумочка политика. Facebook / Анна Стешенко

Bottega Veneta предлагает другие расцветки аксессуара. Facebook / Анна Стешенко

"На ножках – узнаваемые по фирменному бантику туфли Salvatore Ferragamo, стоимость которых изначально тоже больше 20 тыс. грн. В ушах – элегантная и вечная классика Van Cleef из коллекции Alhambra за 117,558 грн" – рассказала журналистка.

Туфли Salvatore Ferragamo. Facebook / Анна Стешенко

Цена обуви больше 20 тыс. гривен. Facebook / Анна Стешенко

Сережки. Facebook / Анна Стешенко

Фото сумочки на сайте бренда. bottegaveneta.com

Сумочка Bottega Veneta. bottegaveneta.com

Скриншот

Фото Шуляк иллюстрировало интервью. Facebook / Анна Стешенко

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с сумочкой от французского дома моды Chanel.