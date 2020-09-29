"Слуга" Шуляк засветила элитные аксессуары за 200 тысяч гривен. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
1,0 т.
Елена Шуляк

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк позировала для интервью в дорогом "луке" – с аксессуарами и обувью общей стоимостью около 200 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщила парламентский корреспондент LB.UA Анна Стешенко. Она разузнала стоимость сумочки, туфель и сережек политика.

"Шуляк в интервью коллеге Виталию Тысячному пожаловалась на мою скромную персону. Мол, написала я в свое время о ее сумке Chanel стоимостью больше $7 тыс. Но все это неправда. А дорогих брендов в ее гардеробе нет. Вероятно, пресс-служба депутата предоставила фото для интервью и "дала в штангу", – написала Стешенко.

Она пояснила, что на одном из фото, которые иллюстрируют материал, Шуляк сняли на фоне Рады с сумкой Bottega Veneta за 1873 евро, то есть около 61,8 тыс. гривен (в другом цвете ее можно приобрести за 81,758 грн).

"Слуга" Елена Шуляк.
Сумочка политика.
Bottega Veneta предлагает другие расцветки аксессуара.

"На ножках – узнаваемые по фирменному бантику туфли Salvatore Ferragamo, стоимость которых изначально тоже больше 20 тыс. грн. В ушах – элегантная и вечная классика Van Cleef из коллекции Alhambra за 117,558 грн" – рассказала журналистка.

Туфли Salvatore Ferragamo.
Цена обуви больше 20 тыс. гривен.
Сережки.
Фото сумочки на сайте бренда.
Сумочка Bottega Veneta.
Скриншот
Фото Шуляк иллюстрировало интервью.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с сумочкой от французского дома моды Chanel.

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