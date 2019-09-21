Я с завидной регулярностью встречаю людей, здесь, в Харькове - голосовавших во втором туре за Зеленского, исключительно с целью не поддержать Порошенко. В разговоре аккуратно задаю вопрос:
- хорошо, но ведь база у нас с вами одинаковая? У нас война есть?
- есть.
- Россия напала?
- Россия напала. Я даже воевал, в Азове (варианты - поддерживал добровольцев, и т.п.)
- ну, хоть в этом твердую почву нащупали. Но голосовали за Зеленского?
- да, лишь бы не Порошенко.
Сегодня таким людям, именно этой протестной категории, уже есть что и с чем сравнить. Это не фанаты Зеленского, они от "войны не устали", ну не так явно, и их мозги были исключительно затравлены "расследованиями" журналистов "1+1".
На минуточку, это немалый пласт электората, который, что бы там они сейчас ни думали о Порошенко - разворачиваются от Зеленского в другую сторону. Я когда летом увидела парня в футболке с агитацией за Зе, подумала: однажды за такое будут бить в морду, не думая. Уверена, это начнется. Можно создать себе уютный мирок в окружении фанатов, верить, что любые непопулярные шаги тебе простят, потому что рожа у тебя смазливая (на чей-то вкус) и шлейф сценической славы способен загладить весь политический негатив - нет, нет и нет. Это как в яичной скорлупе - тебе там тепло и уютно, но снаружи тебя начинают ненавидеть.
Действительно, интересно - какой процент населения во втором туре присоединился к выбору за Зеленского именно по таким своим причинам? Нет там никакого большинства, а его создали в сумме с протестными голосами против Порошенко, и скоро это станет особенно явно. Кто знает, может поклонников Зе там процентов 10, не больше?
На этом фоне особенно наивно выглядят заверения про налоговый майдан. Кто туда пойдет, и кто их поддержит, когда активная часть населения изначально понимала, что все к этому придет? Именно эта часть всегда майданила. Именно они - костяк этой силы. И теперь они просто не пойдут поддерживать "заблудившихся" и "обманувшихся". Им выгоднее подождать, когда "большинство" разочаруется, чтобы потом на руинах возвести новые стены, ни в коем случае не зеленые.
Сюда же разговоры о гражданской войне. Я долго об этом думала, насколько реальны предположения о ней, сейчас в ленте появляются такие пессимистичные выкрики. Якобы "готовьтесь!" В гражданской войне обе стороны должны быть вооружены и сплочены. Подразумевается - кто с кем будет воевать? 25% с 73%? Когда эти "73%" в большинстве своем оружие в руках не держали, а от войны прятались под диваном? Не будут они воевать, ни с кем. Они ждуны по натуре, и самые сильные удары они могут наносить лишь галочкой в бюллетене, увы, разрушая серьезнее, чем снарядом. Но так или иначе - с ними гражданская война невозможна. Если мы говорим о войне с донецкими и луганскими гражданами - то спонсируемые Россией, идеологически настроенные против нас Россией и спровоцированные Россией - они никак не могут назваться стороной в гражданской войне. Это война с все той же Россией. Точка.
Ну и смешные заявления власти о том, что Зеленский - один из ярчайших лидеров современности. Я в юности перечитала массу книг по психологии и лидерству. Как минимум (так, по памяти), лидер должен быть:
- независим;
- образован;
- харизматичен (ну, разве что...);
- быть подчиненным ИДЕЕ. Самому верить в нее, чтобы вести за собой народ.
Ну, и хотя бы небольшой список личных достижений. А на посту президента Украины - список ПОЛИТИЧЕСКИХ достижений.
В общем, это может быть самый короткий срок президента в этой стране. И возможно, нам этот опыт очень пригодится в дальнейшем. Самые сильные игроки остались на поле Порошенко. А слабыми картами ты партию не выиграешь, даже если их очень много.
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