Елена Криворучкина: что известно о "кнопочке" из "Слуги народа"

Народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Елена Криворучкина внезапно стала настоящей звездой сети после опубликования ее интимной переписки, которую женщина не стеснялась вести прямо в зале заседаний Верховной Рады.

Ее персоной тут же активно начали интересоваться пользователи. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о ней.

Итак, 47-летняя Елена Криворучкина – эколог и экономист, кандидат экономических наук по специальности экономическая геология, доцент кафедры экономики и предпринимательства КЭИ КНЭУ имени Вадима Гетьмана. В Раду попала по мажоритарному округу №32 в Кривом Роге и заняла пост заместителя председателя комитета по вопросам экологической политики.

Секс-скандал вокруг Елены Криворучкиной

Родилась она 18 октября 1971 года в Кривом Роге. Сейчас живет в Киеве.

В свое время Закончила Криворожский государственный педагогический университет по специальности биология с дополнительной специальностью химия, а также Криворожский экономический институт КНЭУ имени Вадима Гетьмана по специальности экономика предприятия.

В своей диссертации, которую она успешно защитила, Криворучкина изучала экологические проблемы Кривого Рога.

Елена Криворучкина "Страна"

В целом, нардеп является автором более 70 научных работ, среди которых научные статьи, монографии и учебники.

Как сообщал OBOZREVATEL, политик вела романтическую беседу в мессенджере сразу после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности. Криворучкина переписывалась с человеком, который у нее в телефоне записан как "Любимый".

Позже она пояснила, что переписывалась во время перерыва и посоветовала журналистам не завидовать ее личной жизни.

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