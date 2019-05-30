20 мая состоялась инаугурация шестого по счету президента Украины – Владимира Зеленского.

На первый взгляд может показаться, что заголовок этого блога отсылает к сериалу "Слуга народа", "предсказавшему" данное событие: там Владимир Зеленский сыграл Василия Голобородько, учителя истории в средней школе, который стал главой державы. Тем не менее, есть и другой важный аспект. Удивительное совпадение, но MBTI-психотип ENFJ, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести нового рулевого страны, также известен под названием "Учитель".

Владимир Зеленский

Рожден для внимания

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

Как можно узнать представителей психотипа ENFJ? Это уравновешенные и терпимые люди, которые очень хорошо чувствуют, как себя вести в разнообразных ситуациях. Они могут быть добрыми, очаровательными, знают, как правильно подать себя, и всегда очень общительны.

"Учителя" — прирожденные лидеры, популярные и обладающие харизмой. Они легко входят в контакт, прекрасно умеют общаться и часто пользуются своим даром убеждения. ENFJ ожидают от окружающих самых лучших проявлений, и их энтузиазм вдохновляет других на благовидные поступки. Представители данного психотипа обладают одной интересной чертой – для них само собой разумеется, что люди должны оправдывать их ожидания. "Учителя" не сомневаются, что другие будут следовать их неявно выраженным командам. И действительно, благодаря невероятной харизматичности ENFJ, чаще всего так и происходит.

Такой склад характера позволяет "Учителям" добиваться успеха на широком поле деятельности – включая сферы, связанные с общественным вниманием. Много талантливых ENFJ можно встретить в масс-медиа и государственных органах разных стран. Более того: иногда у "Учителей" получается добиться успеха сразу в обоих отраслях. Пример тому – не только Владимир Зеленский, но и Рональд Рейган, которого новый президент Украины не раз вспоминал в ходе своей предвыборной компании. Рейган – голливудский актер, ставший 33-м губернатором Калифорнии и 40-м президентом США – также принадлежал к психотипу ENFJ.

Команда – это важно

Неординарные способности к эффективной коммуникации проявляются у ENFJ с ранних лет. Дети этого психотипа обладают большой фантазией и изобретательностью, они очень любознательны, постоянно стремятся узнавать что-то новое и могут проявлять большой артистизм. Нередко в самом раннем возрасте у них проявляются задатки актера, они могут увлечься театром, музыкой или танцами. Так произошло и с Зеленским, который занимался музыкой, пел в школьном хоре и играл в театре. "Он был очень активный, участвовал в школьной жизни, во всех мероприятиях, – в комментарии для издания strana.ua вспоминает бывшая учительница президента, Валентина Игнатенко, замдиректора 95-й криворожской гимназии. – В 6-м классе победил в конкурсе "Джентельмен-шоу" между 12-ю школами Кривого Рога. В 10-м классе мы ставили театральную постановку по Гоголю "Женитьба". Вова играл второстепенную роль, но так талантливо, что все его запомнили. Иногда смотришь по телевизору на наших профессиональных актеров, которые учились этому ремеслу… А Вову ведь никто не учил. Он сам. Артистичный, талантливый мальчик".

Детям психотипа ENFJ также нравится принимать участие в командных видах спорта. Но не из-за соревновательного духа, а потому, что им важно быть частью группы – они ценят возможность общения и взаимной поддержки. Для Зеленского таким командным спортом стал КВН.

В 11 классе он организовал команду выпускников и сыграл в КВН с командой учителей: ученики выиграли. После школы – играл в команде "Молодой Кривой Рог". Потом был приглашен в сборную КВН "Запорожье–Кривой Рог–Транзит", а затем с частью ее участников создал новую команду, названную "95-й квартал", – в честь родного района и школы. С 1998 по 2003 год "95-й квартал" успешно выступал в Высшей лиге КВН, а далее на его базе была организована одноименная студия, создавшая множество успешных телешоу. Сейчас многие давние партнеры Зеленского по этим проектам работают вместе с ним уже в сфере политики.

Для окружающих естественно следовать за "Учителями" долгие годы, ведь представители этого психотипа отличаются тем, что умеют почувствовать, в чем нуждаются их друзья или сотрудники и как можно им помочь. Это делает их природными и любимыми лидерами. ENFJ считают, что мир полон людей, которые стремятся удовлетворять свои бесконечные потребности и желания, и что эти стремления нужно направлять на общее благо.

Без спешки

ENFJ любят порядок: они заранее планируют свои встречи и дела и строго выполняют обязательства. Однако они так же комфортно чувствуют себя в непредсказуемых ситуациях, когда приходится без предварительной подготовки обрабатывать большое количество новых данных. И этот навык однозначно будет полезен Зеленскому в бурном море украинской политики.

Открытые и, возможно, наиболее экспрессивные из всех психотипов, "Учителя" транслируют в мир то, что чувствуют. Свои негативные эмоции они выпускают будто пар из кипящего чайника, а позитивные – проявляют бурно и несколько театрально: как может выглядеть и то, и другое, мы все могли наблюдать во время яркой предвыборной кампании нового президента.

При достаточном количестве практики "Учителя" могут становиться великолепными ораторами. Хороший пример такого становления – эмоциональная инаугурационная речь Зеленского. В ней он подчеркнул, что всю свою жизнь "старался сделать все, чтобы украинцы улыбались", а закончил такими словами: "Это была не только моя работа, а моя миссия. И в следующие пять лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали".

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Один из основных программных тезисов президента Зеленского – его миротворческие инициативы, которые также характерны для психотипа ENFJ. "Учителя" тяготеют к дипломатическому решению вопросов и не любят конфликтов, поскольку принимают их очень близко к сердцу.

Архетип NF, лежащий в основе психотипа ENFJ, ориентирован на будущее. Для NF никогда не хватает того, что существует в данный момент: им невыносимо думать, что "здесь и сейчас" – это все, что мы имеем в жизни. Для Зеленского будущее также имеет огромное значение – что он доказал своей вдохновляющей речью на крупнейшем в Украине форуме по интернет-предпринимательству iForum. Президент выступил в секции с говорящим названием "Будущее" и отметил, что государство строится на инновациях. Он анонсировал несколько важных инициатив, направленных на диджитализацию процессов взаимодействия державы и граждан, а также подчеркнул, что открыт для инновационных идей. Зеленский признался, что ему нравится, как компания Apple собирает идеи по инновациям своих лучших сотрудников. "Они заботятся, чтобы в зародыше не умерла ни одна гениальная идея и они в зародыше способны зацепить и развить эту идею", – сказал президент, акцентировав желание создать что-то подобное в Украине.

Представителям психотипа ENFJ нравится принимать самостоятельные решения. Они предпочитают всегда иметь план действий и стремятся четко его выполнять его. С одной стороны, это – очень похвальное качество. Но с другой оно же может становится для ENFJ источником проблем.

"Учителя" довольно часто страдают от своего стремления доводить все до конца — порой даже в ущерб качеству выполняемого дела. В частности, они бывают склонны к скоропостижным решениям – далеко не всегда оптимальным из-за торопливости их принятия. Людям данного психотипа необходимо знать об этой своей особенности и стараться избегать негативных последствий поспешности: и в личной жизни, и в бизнесе, и, что само собой разумеется в случае "Учителя"-президента, – в делах государственной важности.

Любимец публики

Как ни парадоксально, одна из самых сильных сторон "Учителей" – фантастическая способность чувствовать людей, воодушевлять их и формировать эффективные команды, – непосредственным образом связана с наиболее уязвимой стороной данного психотипа. Дело в том, что будучи очень целеустремленными и исполнительными при работе с другими людьми и в группе, ENFJ и могут очень расстроится и даже ожесточиться, если их идеи встречают сопротивление. В такой ситуации они склонны излишне драматизировать события, в результате чего разногласия лишь возрастают.

Впрочем, природная миролюбивость и мудрость "Учителей" способствует предотвращению многих подобных ситуаций. ENFJ относят общение с людьми к числу своих высших приоритетов, непринужденно и естественно проявляя по отношению к ним заботу и участие. И люди это чувствуют. В результате они часто обращаются к "Учителям" за помощью и поддержкой, которую те с готовностью предоставляют, демонстрируя искренний интерес к их проблемам. Высокий результат Зеленского на выборах – наглядное подтверждение данной тенденции.

Впрочем, новый президент Украины – не единственный ныне действующий политик-"Учитель" с таким высоким уровнем народной любви. Еще один яркий пример ENFJ на высокой государственной должности – это премьер-министр Канады и настоящий любимец публики во всем мире Джастин Трюдо. Он успешно руководит страной с 2015 года и, несмотря на определенные и неизбежные сложности, все равно по-прежнему пользуется большой популярностью и поддержкой. Что ж, остается пожелать его новоизбранному украинскому коллеге-"Учителю" таких же – а то и больших! – успехов.

Другие известные "Учителя"

Что означает ENFJ? В этой аббревиатуре E – это экстравертность, N – интуиция, F – ориентация на чувства, J – рассудительность. Данный психотип встречается довольно редко – к нему принадлежит всего 3–5% населения Земли. Из известных личностей к нему относят советского генсека Михаила Горбачева, президента США Рональда Рейгана, общественного деятеля Мартина Лютера Кинга, актеров Сергея Юрского и Майкла Дугласа, а также нынешнего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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