Ельченко подколол Медведева из-за слов о Крыме: напомнил, что он ничего не решает

Посол Украины в США Владимир Ельченко остроумно ответил на заявление экс-премьер-министра России Дмитрия Медведева о якобы бесперспективности разговоров о деоккупации Крыма.

Свою позицию украинский дипломат лаконично изложил на личной странице в Twitter, напомнив бывшему соратнику президента РФ Владимира Путина о его реальной роли в политике страны-агрессора.

"Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает", – написал Ельченко, ответив бывшему главе российского правительства в его же тоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью российскому СМИ Медведев заявил, что украинцы якобы должны смириться с оккупацией Крыма и заняться урегулированием "внутреннего" кризиса на Донбассе. Он также цинично добавил, что Россия не желает проводить недружественную политику в отношении нашей страны.