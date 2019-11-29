Нардеп от "Слуги народа" заявил, что он изнасиловал главу НБУ. Будут обыски?

Член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в своем telegram-канале публично признался, что он сексуально надругался над главой Национального банка, 58-летним Яковом Смолием.

Так, по словам депутата, он совершил сексуальное насилие неестественным образом над председателем Нацбанка. При этом парламентарий не просто публично в этом признался, а и использовал нецензурную лексику. "Я е**л тебя в тупой рот", – написал Дубинский.

OBOZREVATEL обращается к Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуре, ГПУ и "Альфе" с требованием, по уже накатанному примеру с Марусей Зверобой и Софией Фединой, провести обыски во всех квартирах Дубинского (а их несколько десятков), изъять его телефон и осмотреть все его автомобили.

Также просим обратить внимание, что сексуальное насилие неестественным образом над государственным деятелем может квалифицироваться также по статьям 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) УКУ.

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OBOZREVATEL выступает категорически против избирательного правосудия и требует, чтобы очередное признание "слуги народа" не осталось незамеченным. Также мы будем следить за тем, как силовики расследуют сообщение об изнасиловании, что фактически стало угрозой жизни и здоровья Якова Смолия.

Также мы просим правоохранителей прокомментировать высказывания депутата и определить, ударили ли они по чести и достоинству Смолия, были ли угрозой его жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое Луганской области и вступил в перепалку с добровольцем, ветераном полка "Азов" Денисом Янтарем.

На вопрос по поводу акций "Нет капитуляции" Зеленский попросил бойца "не переводить стрелки", а также заявил, что он "президент этой страны", а "не лох". Полное видео разговора можно посмотреть здесь.

Скандал в Золотом вызвал широкий резонанс в Украине. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, в котором раскритиковали поведение президента, обвинили его в сдаче интересов Украины и отметили, что Зеленский "не бессмертный", а на передовой "может случайно взорваться граната".

Из-за высказываний Федины и Зверобой были заведены уголовные производства с формулировкой "призывы к убийству человека и свержению государственной власти".

Также волонтер Маруся Зверобой пожаловалась на уголовное преследование людей, несогласных с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

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