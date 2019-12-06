Экзотический отдых на Новый год: "слуги народа" попались на скандальной переписке. Видео

Во время заседания Верховной Рады 5 декабря депутат от фракции "Слуга народа" Владислав Бородин выбирал пятизвездочный отель для новогоднего отдыха на Кубе.

Как сообщает TK Media, прямо во время заседания Бородин общался с туристическим агентом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

На кадрах видно, как нардеп, находясь в сессионном зале, выбирает варианты отеля для новогоднего отдыха на Кубе. Как следует из переписки, контакт, подписанный как "Вика Тур" предложил народному депутату вариант пятизвездочного отеля Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel. Стоимость отдыха составляла 4350 долларов.

Владислав Бородин попался на скандальной переписке

Также Бородин переслал предложения о турах своему коллеге – народному депутату от "Слуги народа" Сергею Северину. Является ли пересылка сообщения дружеским обсуждением или депутаты планируют совместный отдых – из контекста переписки остается непонятным.

Как писал OBOZREVATEL, фракция "Слуга народа" проведет корпоратив по случаю Нового года-2020 в одном из самых дорогих ресторанов-клубов Киева – "CHI".

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