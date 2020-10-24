Экзитполы на местных выборах в Украине 25 октября: когда и где смотреть

В воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 будет обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.

Опросы состоятся в Киеве и других крупных городах страны.

Экзитпол студии Савика Шустера

Один из экзитполов проведут в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". Методом face-to-face будут опрошены избиратели в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Объявление результатов произойдет в 20:01 в рамках проекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" на "Украина 24". В частности, будут названы имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют 5-процентный барьер.

Для определения явки используют инструменты социологической компании Liberty Report. Как ожидается, 25 октября социологи опросят от 40 до 60 тыс. украинцев по всей стране: более 1500 интервьюеров будут работать на 554 избирательных участках, а 70 операторов колл-центра будут в течение дня принимать данные от социологов.

Ожидающаяся предельная погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Экзитпол социологической группы "Рейтинг"

Экзитпол на выборах 25 октября проведет и соцгруппа "Рейтинг". Результаты опросов будут обнародованы на сайте и в соцсетях "Рейтинга", а также рассматривается вариант проведения пресс-конференции.

При этом города, в которых будут проведены экзитполы, пока не называются.

Экзитпол телеканала Z в Запорожье

Муниципальный телеканал Z проведет в Запорожье собственный экзитпол в партнерстве со всеукраинской консалтинговой группой "Социум". Опрос будет организован на выходе из 100 избирательных участков, расположенных во всех районах города.

Метод экзитпола – интервью с каждым десятым избирателем, пришедшим на участок. Респондент анонимно будет заполнять анкету на планшете. Количество респондентов обусловит общая явка избирателей.

Результаты будут объявлены в 20:01 в рамках телемарафона "Выбор Запорожья" в прямом эфире телеканала Z.

Экзитпол КИУ в Виннице

Комитет избирателей Украины проведет соцопрос в Виннице с привлечением ОО "СоцИнфо". Возле трех участков каждого из шести территориально-избирательных округов города будут работать по два интервьюера.

Результаты экзитпола планируют объявить в 21:00 во время брифинга в Винницком пресс-клубе.

Экзитпол социологического агентства Famа во Львове

Famа (Львовская область) проведет опрос на территории Львовской объединенной территориальной общины, по выборам мэра и городского совета.

Предварительные результаты будут обнародованы в формате пресс-конференции после закрытия участков, окончательные – либо ближе к полуночи, либо утром 26 октября.

Экзитпол агентства новостей Firtka в Ивано-Франковске

Firtka проведет опрос относительно выборов в Ивано-Франковский областной совет. Результаты будут обнародованы после 20:00.

Экзитпол Info Sapiens и PGR Consulting Group LLC в Черновцах

Консалтинговая компания PGR Consulting Group LLC и исследовательская агенциия Info Sapiens проведут опрос на выборах в Черновцах. Объявление результатов произойдет в 20:00 в пресс-центре информагентства "Українські новини".

Экзитпол ОО "Агентство социальных исследований" в Житомире

ОО "Агентство социальных исследований" проведет экзитпол в Житомире. Подробности опроса и время его обнародования организация не предоставила.

Общенациональный опрос Владимира Зеленского

Также будут озвучены результаты общенационального опроса от президента Украины Владимира Зеленского. По прогнозам Офиса президента, размер выборки составит около 5 млн анкет.

Вопросы:

Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Брифинг по опросу Зеленского состоится в 21:00 в конференц-холле на Владимирской в Киеве, там же пройдет подсчет результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на местных выборах-2020 в Украине право проголосовать получили 28 миллионов 622 тысячи избирателей.