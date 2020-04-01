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1 апреля • обновлено в 17:02
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Экстрасенс предрек уход от власти Путина и крах России в 2021 году

1.4т
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Нынешний год – последний в правлении Россией президентом Владимиром Путиным, поскольку тот вскоре уйдет со своего поста. При этом сама РФ развалиться уже в 2021 году.

А через некоторое время после таких событий в стране-агрессоре к Украине вернутся оккупированные ею территории. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил известный экстрасенс, финалист 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" на СТБ и победитель этого шоу в Азербайджане Сабухи Иманов.

"В следующем году Путина уже не будет", – коротко сказал он.

Экстрасенс спрогнозировал уход от власти Путина

Экстрасенс спрогнозировал уход от власти Путина

Иманов также отметил, что после ухода своего незаменимого лидера, не будет как таковой и самой Российской Федерации.

"Разваливается на несколько частей. Точнее, будет Россия, но гораздо меньше теперешней. И между многими ее нынешними регионами могут возникнуть конфликты – не знаю, можно ли будет это гражданской войной назвать, или нет", – прогнозирует экстрасенс.

По его словам, эта "война" будет происходить между российскими областями, городами. И назовут ее по-другому, но не гражданской. А вот у Украины, которая сейчас страдает от оккупационных действий страны-агрессора, наоборот, все будет хорошо.

"И там будет очень тяжело – это не Украина. У нас все будет отлично по сравнению с Россией. Они долго не смогут прийти в себя после кризиса. Десяти лет не хватит. Может, двадцать лет, может, чуть меньше. А мы – быстро придем", – подытожил Иманов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный экстрасенс Сабухи Иманов заявил, что летом 2020 года в мире начнется большая война, которая будет связана с военным конфликтом в Сирии. По его словам, в ней будут участвовать Россия, США, Израиль, Иран и некоторые страны Европы.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Россия - страна-агрессор Новости России
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да возрадуйтесь грядущей свободе,рабы!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Знаем-знаем, а потом придёт тот, кто все это остановит по принципу "какая разница?", чтобы со временем отвечать за это и все тоже отвечали каждый за свое
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hunt andres
hunt andres
Дайте этому сенсу героя вукраины. Щенявмерликам осталось ждать совсем немного))))
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