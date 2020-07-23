Эксперты прокомментировали высокий уровень поддержки Пальчевского

Избирательная кампания за кресло киевского городского головы уже стартовала. Согласно социологическому опросу, проведенному Центром Разумкова, реальный претендент на выход во второй тур вместе с действующим мэром – Андрей Пальчевский.

За него готовы проголосовать 11% респондентов. Наше издание собрало мнения ведущих политических экспертов и поинтересовалось, за счет чего известный бизнесмен имеет такую высокую поддержку.

Вадим Карасев отметил ораторские способности Пальчевского и постоянное присутствие в медиапространстве.

"Пальчевский серьезный кандидат, учитывая его публичную активность. Его умение держаться на публике, подготовка и образование – это только начало", – уверен политолог.

В то же время Тарас Загородний заявил, что лидер политической силы "Перемога Пальчевського" сможет нарастить поддержку при проведении мощной избирательной кампании.

"Пальчевский – киевлянин и имеет неплохие шансы. Он сможет провести партию в Киевсовет и выйти во второй тур. А там может быть много нюансов. Все будет зависеть от работы штабов Пальчевского и Кличко. Как они смогут доказать, что именно их кандидат должен стать главой столицы", – резюмировал политтехнолог.

Алексей Голобуцкий рассказал, на каком электоральном поле играет главный оппонент Кличко.

"У "слуг народа" падает рейтинг. Эти люди перетекают к Пальчевскому, ОПЗЖ, Шарию. Оказалось, что сегодня тот самый Пальчевский уже второй по уровню поддержки. Это все бывший электорат Зеленского", – считает эксперт