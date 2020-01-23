Эксперты подтвердили подлинность голоса Трубы на записях по преследованиям Порошенко – адвокат

Международные эксперты подтвердили идентичность голоса экс-главы ГБР Романа Трубы на записях из его кабинета, на которых он обсуждает с представителями Офиса президента и другими должностными лицами политическое преследование пятого президента Петра Порошенко.

Об этом заявил адвокат Порошенко Игорь Головань во время пресс-конференции по опубликованных результатах журналистского расследования по анализу "пленок Трубы".

"Вчера журналисты телеканала "Прямой" опубликовали заключение международной компании, и этот вывод эксперта с помощью самых передовых методов инструментария, используемых ведущими спецслужбами западных стран и экспертными учреждениями, в отношении идентификации голосов и изучения аудио и видео-записей установил, что на пленках говорит именно Роман Труба.

Использовались биометрические методики исследования, при которых не участвует человек в исследовании" – сказал адвокат.

Эксперты подтвердили подлинность голоса Трубы на записях по преследованиям Порошенко

Он отметил, что в аудио-записях чиновники обсуждали возможности организации политического преследования против Порошенко.

"С высокой степенью вероятности, практически категорически, было сделано канадским экспертом вывод, что в опубликованных видео-клипах, в которых лица, которые были записаны, сговаривались о политических преследованиях в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности и организации преследования Порошенко и не только.

Мы знаем, что в тех опубликованных клипах речь шла и о других уголовных производствах, на которых осуществлялось незаконное влияние. Там точно установлено, что звучит голос Романа Трубы и это такой категоричный вывод без оговорок сделал канадский эксперт", – отметил Головань.

Анализ, предоставленный международной экспертной службой, был сделан на основе публичных выступлений экс-главы Государственного бюро расследований и анализ идентичности голосов других вероятных участников разговора будет сделано в ближайшее время.

"Теперь этот вывод является серьезным доказательством того, что эти пленки имеют являются автентичными, общество в этом не сомневалось. Для того чтобы идентифицировать господина Романа Трубу в этих разговорах, использованы были те открытые записи, например, брифинги. И это открывает для нас дальнейшие возможности, мы знаем, что были последние провокации с вызовами Петра Порошенко на допрос, различные лживые слухи о том, что он не появляется. В то время, когда ему даже должным образом не вручались повестки о вызовах", – сказал он.

Головань напомнил, что Порошенко лично посетил ГБР "для того, чтобы заставить следователей ГБР действовать законно и получить повестки".

"Там много комментировал господин Корецкий, который тоже предположительно является активным участником тех разговоров, которые были опубликованы. Где вероятно идет речь о его участии в организации политических преследований и незаконных действий. А также идет речь о том, что он лично ездил в офис президента по докладами, как он выполняет незаконные действия. Для нас теперь открывается возможность, имея образцы комментариев телеканалам, это открывает возможность делать соответствующую экспертизу и идентифицировать и перевести его статус с вероятного на точно установленный", – добавил адв окат.

Как писал OBOZREVATEL, журналисты "WATCHDOGS.Расследования" получили неопровержимые доказательства подлинности пленок, опубликованных телеграмм-каналом "Трубу прорвало", заказав экспертизу в Канаде.

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