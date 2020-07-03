Эксперты озвучили причину падения рейтинга Зеленского.

Падение рейтингов доверия к президенту Владимиру Зеленскому, зафиксированное в июне, является закономерным, поскольку он имел большой кредит доверия народа, но не доводил его реальными делами.

Такую мысль высказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, передает "РБК-Украина". По его словам, рейтинги Зеленского повторяют ту же тенденцию, которая наблюдалась в первый год президентства Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

"Примерно через год большая часть избирателей начинает оценивать власть по ее действиям. И я думаю, что отрицательный баланс доверия-недоверия к Зеленскому, прежде всего, обусловлен тем, что украинцы не почувствовали никаких значительных и качественных изменений. В болезненных и проблемных сферах для населения никаких сдвигов не произошло", – уточнил Быченко.

В то же время, он предположил, что если бы не карантин, то показатели доверия к Зеленскому сейчас могли бы быть еще ниже. По его мнению, карантин стал очень удобным аргументом для объяснения падения экономики.

Со своей стороны, научный директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань также считает, что причина падения рейтингов Зеленского заключается в несбывшихся ожиданиях избирателей – он обнадеживал украинцев популистскими заявлениями.

"Как следствие, сейчас у нас большинство украинцев считает, что страна снова движется в неправильном направлении. На этом фоне, соответственно, падают и рейтинги одобрения Зеленского. Против его рейтинга работает и то, что ранее он обнадеживал избирателей множеством популистских инициатив. А сейчас люди видят, что они не выполняются", – пояснил Гарань.

По мнению политолога Владимира Фесенко, на последние рейтинги могли ситуативно повлиять протесты на Банковой 17 и 18 июня. Он допустил, что у части избирателей Зеленского мог возникнуть эффект восприятия слабости власти. Кроме того, Фесенко обратил внимание, что до конца июня президент находился на самоизоляции и не записывал никаких видеообращений.

По мнению Фесенко, экономические, социальные и психологические проблемы, возникшие в результате эпидемии и карантина, также негативно отразились на рейтинговых позициях Зеленского.

Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто предположил, что причиной падения рейтинга Зеленского могло стать ухудшение социально-экономического благосостояния украинцев

"И многим сложно отличить, где это влияние пандемия, а где – неудачные действия власти. К тому же, как показывают данные опросов, большинство граждан не разделяют, вопросы относятся к компетенции президента, Верховной Рады или правительства. В их понимании у нас в стране за все отвечает президент", – объяснил Паниотто.

Как сообщал OBOZREVATEL, итоги опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то за Зеленского проголосовали бы только 34,6% украинцев, которые определились с симпатиями и готовы прийти на участки.