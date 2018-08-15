Экспертов Минюста уличили в избегании суда по "тарифному иску" Тимошенко против Кабмина

Эксперты Министерства юстиции Украины избегают судебных заседаний по делу лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко против Кабинета министров по цене на газ и скрывают махинации в газовой сфере.

Такое мнение озвучил официальный представитель политика в "тарифных" судебных процессах против правительства и НКРЭКУ Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

Так, 13 августа, в Окружном административном суде Киева состоялось заседание по делу, где Тимошенко обжалует резкое поднятие цены на газ для населения по формуле "Дюссельдорф +". Трохимец сообщил, что в суд вызвали экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

"Именно семь экспертов этого учреждения, входящего в структуру Министерства юстиции Украины, в своем заключении нарушили законодательство Украины, регламентирующее проведение судебно-экономических экспертиз. Они пришли к выводу, что цена на природный газ для населения является обоснованной. Суд удовлетворил ходатайство о вызове этих экспертов на судебное заседание для дачи объяснений. Однако на заседании суда стало известно, что никто из семи экспертов на заседание прибыть не может", — написал он.

Как отметил официальный представитель Тимошенко, один эксперт уволен и не находится на территории Украины, три эксперта — в отпуске, сроки которого удивительным образом совпали с датой судебного заседания, а еще три — в командировке. "Суд повторно направил вызов экспертов на судебное заседание", — добавил он.

Трохимец подчеркнул, что в случае дальнейших попыток людей, руками которых власть пытается скрыть махинации в газовой сфере, избегать судебных заседаний, сторона истца по делу Тимошенко будет требовать применить привод в суд через органы Национальной полиции, согласно статье 148 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Юлия Тимошенко

"Также мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности этих судебных экспертов за предоставление заведомо ложного заключения, что предусматривает статья 384 Уголовного кодекса Украины", — подытожил он.

Как известно, "Батьківщина" подала два иска в Окружной административный суд Киева о незаконном повышении цены на газ, тарифов на централизованное отопление и водоснабжение.