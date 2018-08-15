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Экспертов Минюста уличили в избегании суда по "тарифному иску" Тимошенко против Кабмина

7.5тЧитать новость на украинском

Эксперты Министерства юстиции Украины избегают судебных заседаний по делу лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко против Кабинета министров по цене на газ и скрывают махинации в газовой сфере.

Такое мнение озвучил официальный представитель политика в "тарифных" судебных процессах против правительства и НКРЭКУ Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

Так, 13 августа, в Окружном административном суде Киева состоялось заседание по делу, где Тимошенко обжалует резкое поднятие цены на газ для населения по формуле "Дюссельдорф +". Трохимец сообщил, что в суд вызвали экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

"Именно семь экспертов этого учреждения, входящего в структуру Министерства юстиции Украины, в своем заключении нарушили законодательство Украины, регламентирующее проведение судебно-экономических экспертиз. Они пришли к выводу, что цена на природный газ для населения является обоснованной. Суд удовлетворил ходатайство о вызове этих экспертов на судебное заседание для дачи объяснений. Однако на заседании суда стало известно, что никто из семи экспертов на заседание прибыть не может", — написал он.

Как отметил официальный представитель Тимошенко, один эксперт уволен и не находится на территории Украины, три эксперта — в отпуске, сроки которого удивительным образом совпали с датой судебного заседания, а еще три — в командировке. "Суд повторно направил вызов экспертов на судебное заседание", — добавил он.

Трохимец подчеркнул, что в случае дальнейших попыток людей, руками которых власть пытается скрыть махинации в газовой сфере, избегать судебных заседаний, сторона истца по делу Тимошенко будет требовать применить привод в суд через органы Национальной полиции, согласно статье 148 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Юлия Тимошенко

"Также мы будем добиваться привлечения к уголовной ответственности этих судебных экспертов за предоставление заведомо ложного заключения, что предусматривает статья 384 Уголовного кодекса Украины", — подытожил он.

Как известно, "Батьківщина" подала два иска в Окружной административный суд Киева о незаконном повышении цены на газ, тарифов на централизованное отопление и водоснабжение.

Персона
Юлия Тимошенко
Объект
ВО Батьківщина

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