Експертка рассказала о фаворитах украинцев на местных выборах-2020

Украинцы склонны отдавать предпочтение опытным политикам с сильной командой, а не "новым лицом".

В то же время треть респондентов опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", надеется на положительные изменения после местных выборов 25 октября 2020 года. Об общественно-политических настроениях украинцев рассказала на круглом столе участница гражданской инициативы "Прозрачные выборы", кандидат социологических наук Надежда Михно, сообщает "Наше місто".

По ее словам, явка на выборы ожидается высока – 56% респондентов сообщили, что обязательно придут на избирательные участки. В то же время возможно снижение потенциальной явки на местных выборах из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и попадания населенных пунктов в "красную" карантинную зону.

По результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5% барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа" – 15,5% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Европейская солидарность" – 11,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, "Батькивщина" – 8,3% и "За будущее" – 6,2%.

В то же время достаточно показателен суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах, – 23,4%. Большинство опрошенных (60-70%) считает, что для партий на местном уровне важнее иметь сильного местного лидера, чем известного национального. Также украинцы склонны отдавать предпочтение опытным политикам с хорошей командой, а не "новым лицом".

Из общего количества опрошенных 59% считают, что для партии на местном уровне важнее социально-экономические инициативы. Идеологическая позиция партии важна только для 14% респондентов.

45% считают, что для кандидата на городского / сельского голову важнее решать текущие проблемы.

В то же время почти столько же (43%) убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта.

Треть опрошенных готовы поддержать на выборах действующего главу их населенного пункта:

58% – поскольку считают сильным главой населенного пункта

16% – -за того, что считают хорошим человеком,

20% – -за того, что другие кандидаты хуже.