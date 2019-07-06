Эксперт: с увольнением троих уполномоченных в АМКУ стартовало "разгребание авгиевых конюшен"

Увольнение президентом Владимиром Зеленским троих госуполномоченных Антимонопольного комитета Украины может означать старт "разгребания авгиевых конюшен" в ведомстве.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передают Українські новини.

"5 июля президент добрался до Антимонопольного комитета. Были подписаны указы об увольнении сразу трех госуполномоченных АМК – Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агии Загребельской. Все – в АМК с 2015 года, назначения связывают с квотными договоренностями почившей коалиции", – написал он.

Марунич напомнил, что до назначения в АМК Андрей Вовк долгое время работал юристом в структурах Петра Порошенко.

"С 1999 по 2009 годы Андрей Вовк работал на различных должностях в корпорации "Укрпроминвест". С 2012-го – после ее ликвидации – директором фирмы "Универсальный правовой советник". При этом он числился членом ревизионной комиссии Международного инвестиционного банка, принадлежавшего Порошенко", – написал он.

"В течение работы в АМК Вовк эпизодически занимался вопросами транспортной отрасли, в т. ч. скандалом вокруг компании "Миколаївбудцентр" – преемника "Полтавабудцентру", арестованного недавно СБУ Араика Амирханяна", – добавил Марунич.

"Валерия Полюховича лично помню как сотрудника "Нефтегаза" в начале 2000-х. Он занимался в АМК преимущественно расследованием сговоров на рынке нефтепродуктов", – написал он.

По словам Марунича, источники в АМКУ деятельность как Вовка, так и Полюховича связывают с попытками окружения Порошенко и Кононенко влиять на проведение госзакупок через обжалование соответствующих тендеров.

"Несмотря на большую активность в соцсетях и сложившемся образе активиста, к репутации Загребельской было немало вопросов. Источники связывали ее назначение с одиозным соратником Яценюка Сергеем Пашинским. Именно он пролоббировал данную кандидатуру на должность госуполномоченного после непродолжительной работы и. о. главы Государственной исполнительной службы", – подчернул эксперт.

Он напомнил, что профессиональная деятельность Загребельской, как в период работы в АМКУ, так и до того, сопровождалась многочисленными скандалами.

"Начиная от обвинений в организации занятиями проституцией еще в 2003 году, связях с криминальными кругами (ее муж был осужден на 7 лет за кражу), коррупционными скандалами в исполнительной службе; лоббированием интересов подконтрольного Пашинскому участника рынка лотерей компании "МСЛ" и системном влиянии на рассмотрение жалоб на государственные тендеры, которое расследуется правоохранительными органами", – написал он.

"Конечно, хотелось бы увидеть кого президент предлагает назначить на вакантные должности. Очевидно лишь, что разгребание авгиевых конюшен в Антимонопольном ведомстве стартовало", – резюмировал Марунич.

Как сообщал OBOZREVATEL, а АМКУ создана служба по аналогии с Еврокомиссией и департамент расследований.

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