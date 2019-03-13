Эксперт РПР: Гриценко – единственный, чья экономическая программа соответствует приоритетам Украинского совета бизнеса

Эксперты Украинского совета бизнеса и Союза украинских предпринимателей оценили экономическую программу Анатолия Гриценко "Страна равных возможностей" как такую, что практически полностью соответствует топ-10 приоритетам Совета бизнеса.

Об этом сообщает эксперт по вопросам налоговой политики Реанимационное пакета реформ Олег Гетман. "Мы решили сравнить программы кандидатов и сделали экспертное заключение, что только у одного кандидата Гриценко программа практически полностью соответствует топ-10 приоритетам Совета бизнеса. Разделы, касающиеся фискальной, финансовой политики и развития предпринимательства содержат задания, которые решают значительное количество экономических проблем и создают благоприятные условия ведения бизнеса в Украине", – отметил эксперт.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Гетман добавил, что в программе Гриценко сформированы восемь ключевых проблем экономики, которые коррелируются с видением бизнеса. Эти проблемы кандидат планирует решить через реализацию законодательных инициатив, направленных на защиту прав частной собственности; развитие конкуренции; деофшоризацию экономики; борьбу с контрабандой и нарушениями таможенных правил; фискальную политику и политику содействия развитию предпринимательства.

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"Можно сделать вывод, что планируется не закрытая модель экономики, а скорее экономический либерализм. Программой не планируется поддержка отдельных секторов, многие из которых контролируются олигархическими группами, а предполагается создание равных конкурентных условий для всех участников рынка, условий для развития и содержания человеческого капитала, экономическое развитие, базирующееся на постиндустриальных началах", – подчеркнул эксперт РПР.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко в случае победы на выборах наибольшие усилия направит на борьбу с коррупцией, налоговым мошенничеством и давлением силовиков на бизнес.

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