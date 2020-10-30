Эксперт ответил, может ли КСУ инициировать импичмент Зеленского

Процедура импичмента президента начинается в Верховной Раде Украины, а Конституционный суд входит в нее на определенном этапе.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. Тем не менее, пока что оснований для начала процедуры импичмента президента Украины Владимира Зеленского нет, подчеркнул он.

"Процедура импичмента начинается в парламенте. Работают комиссии, затем соответствующие голосования, затем Верховный суд, Конституционный суд и тому подобное. Но процедура импичмента для ее применения нереалистична", – отметил эксперт.

Он также объяснил, почему, по его мнению, для импичмента Зеленского нет оснований. "Есть сомнения относительно того, что представление законопроекта президентом является узурпацией власти. Нет, не является. Он подает законопроект. Это его право. То, что законопроект идиотический, не означает, что президент совершает преступление. На самом деле пока для этого нет оснований".

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