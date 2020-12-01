Эксперт назвал Тимошенко единственным политиком в Украине, который может формировать мировую повестку дня

Для того, чтобы завоевать место в глобальном коронавирусном мире, надо иметь опыт работы в кризисных ситуациях и владеть геополитическим мышлением. В Украине таким политическим топ-менеджером является Юлия Тимошенко.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facеbook. По его словам, Тимошенко понимает все вызовы для страны.

"В Украине есть опытный политик, профессиональный управленец, кризисный топ-менеджер, который понимает все глобальные и локальные вызовы для страны. Это лидер оппозиции и партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, которая в 2008-2009 годах провела страну с минимальными потерями через бурелом мирового экономического кризиса", – написал Корнейчук.

Эксперт обратил внимание на то, что лидер "Батьківщини" регулярно предоставляет предложения, как действовать власти в борьбе с коронавирусом, и настаивает на социальной защите населения.

Кроме того, по мнению Корнейчука, она единственный политик, который мыслит глобально и ставит вопрос о том "кем нас видят глобальные игроки и во что они нас могут превратить, если мы не будем отставить национальные интересы".

Именно поэтому, добавил эксперт, Тимошенко вместе со своей командой требуют от власти защищать национальные интересы – как экономические, так и политические. Они выступают против распродажи украинской сельскохозяйственной земли и стратегических государственных предприятий, настаивают на реструктуризации международных долгов, поддержке национального производства и развития научных технологий.

"Иными словами, Тимошенко – единственная, кто в новых геополитических реалиях может на равных принять участие в формировании мировой "повестки дня". И сделать Украину наконец не объектом, а субъектом мировой политики", – убежден политический эксперт.

Напомним, по официальным итогам местных выборов, "Батьківщина" стала второй по популярности силой в стране, уступив только президентской "Слуге народа", и лучшей среди оппозиционных.

Команда Тимошенко получила поддержку 12,5% избирателей и получила 4500 депутатских мандатов. Партия Владимира Зеленского – 17,5% и провела более 6000 избранников.

Дмитрий Корнейчук / Facebook

Дмитрий Корнейчук / Facebook