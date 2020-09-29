Экс-нардеп Головко хотел устранить конкурентов от Радикальной партии на выборах. Переписка

Народный депутат Украины 7 и 8 созывов Михаил Головко пытался договориться о недопуске к местным выборам в Тернополе Радикальной партии Олега Ляшко.

Соответствующую переписку Головко обнародовали на Telegram-канале "Тернопольский Джокер". Автор разоблачения отметил, что общался с экс-нардепом от имени действующего парламентария от ОПЗЖ Рената Кузьмина.

"Друзья, с самого утра от имени регионала, ОПЗЖешника Рената Кузьмина пообщался с нашим земляком, народным депутатом 7-8 созывов Михаилом Головко. Говорили о тернопольских радикалах и в частности Яциковском. Михаил просил Кузьмина поддержать голосами ОПЗЖ отказ в регистрации Радикальной партии Ляшко в Тернополе и области", – говорится в сообщении.

Кроме того, в обмен на сбор компромата против члена РПЛ Богдана Яциковского Головко просил собеседника обеспечить участие в эфирах на определенных телеканалах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к участникам местных выборов в Украине с призывом строго соблюдать требования закона и не прибегать к незаконным действиям, которые могли бы расшатать ситуацию в округах.