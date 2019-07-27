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"Медведчук будет сопротивляться": Зеленского предупредили о плане Кремля

2.7т Читать материал на украинском

Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук попытается сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем и Москва его поддержит.

"Не думаю, что он просто так уступит свою роль посредника между Киевом и Москвой. Я думаю, что он считает эту роль эксклюзивной", – сказал Фейгин в эфире ObozTV.

По мнению Фейгина, именно этот вопрос Медведчук мог обсуждать на своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 18 июля в Санкт-Петербурге.

"Помимо демонстрации того, что Медведчук может решать вопрос с Москвой, он хотел заручиться поддержкой этой своей функции (посредника. – Ред.). Мне кажется, он не даст так просто изменить ситуацию. Он будет сопротивляться", – отметил юрист.

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Фейгин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично заявлял, что не собирается взаимодействовать с Медведчуком.

"Но здесь две стороны. Есть сам Зеленский и украинская власть, но есть и Москва. Москва может продолжать навязывать Медведчука в качестве переговорщика", – подчеркнул он.

Медведчук, Путин и Лукашенко провели встречу 18 июля

Медведчук, Путин и Лукашенко провели встречу 18 июля

kremlin.ru

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Темы
Мирные переговоры в Минске Российско-украинский конфликт Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Марк Фейгин
Место
Россия
Теги
переговоры по Донбассу политика Верховная Рада Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да мало ли какой бред может находится в голове у Фейгина. Зачем это печатать?
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