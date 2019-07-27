"Медведчук будет сопротивляться": Зеленского предупредили о плане Кремля

Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук попытается сохранить статус главного "переговорщика" с Кремлем и Москва его поддержит.

"Не думаю, что он просто так уступит свою роль посредника между Киевом и Москвой. Я думаю, что он считает эту роль эксклюзивной", – сказал Фейгин в эфире ObozTV.

По мнению Фейгина, именно этот вопрос Медведчук мог обсуждать на своей последней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 18 июля в Санкт-Петербурге.

"Помимо демонстрации того, что Медведчук может решать вопрос с Москвой, он хотел заручиться поддержкой этой своей функции (посредника. – Ред.). Мне кажется, он не даст так просто изменить ситуацию. Он будет сопротивляться", – отметил юрист.

Фейгин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично заявлял, что не собирается взаимодействовать с Медведчуком.

"Но здесь две стороны. Есть сам Зеленский и украинская власть, но есть и Москва. Москва может продолжать навязывать Медведчука в качестве переговорщика", – подчеркнул он.

Медведчук, Путин и Лукашенко провели встречу 18 июля kremlin.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще на этапе президентской избирательной гонки будущий глава государства Владимир Зеленский обещал лишить Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией.

В дальнейшем в команде Зеленского неоднократно открещивались от Медведчука. Как заявил в июле первый помощник президента Сергей Шефир, "Медведчук нам вовсе не нужен, и мы стараемся отстраниться от него, дистанцироваться".

Сам Медведчук резко заявлял, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно.

Согласно предварительным результатам голосования на парламентских выборах 21 июля, партия Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает около 12% и проходит в Верховную Раду Украины 9-го созыва.

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