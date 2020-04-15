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15 апреля • обновлено в 10:01
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Экс-заместитель Луценко получит высокую должность в МИД: чем известен

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Новым заместителем министра иностранных дел станет Евгений Енин, который ранее был заместителем экс-генпрокурора Юрия Луценко.

Также Енин работал в Институте будущего, сообщил в Facebook журналист Игорь Соловей. По его словам, Енина назначат на должность 15 апреля.

"Предыдущая государственная должность – бывший заместитель генерального прокурора Юрия Луценко по международному сотрудничеству. Работал в системе МИД довольно долгое время: в посольствах Украины в Молдове и в Италии, где хорошо себя зарекомендовал", – отметил он.

Евгений Енин

Евгений Енин

В своей декларации за 2019 год Енин указал, что владеет двумя авто Volkswagen Passat и Toyota RAV4. На счету в банке у него 136 тысяч евро и 91 тысяч долларов. Также он указал наличие двух квартир в Киеве.

Декларация Енина

Декларация Енина

Скриншот

Декларация Енина

Декларация Енина

Скриншот

Декларация Енина

Декларация Енина

Скриншот

Напомним, что в апреле 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил Евгения Енина с поста заместителя генпрокурора после его заявления об отставке.

Также Енин рассказал, что его отставка связана с делом беглого олигарха Сергея Курченко.

Декларация Енина

Декларация Енина

Скриншот

Декларация Енина

Декларация Енина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети начали обсуждать новую помощницу премьер-министра Дениса Шмыгаля Долгих Алину.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Юрий Луценко Евгений Енин
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Офис генерального прокурора Украины
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