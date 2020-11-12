Экс-заместитель генсека НАТО заявил о необходимости срочного пересмотра отношений с Россией

Уже в ближайшее время НАТО должен изменить свою политику в отношении Российской Федерации, чтобы лишить ее лидера Владимира Путина инициативы в воинственных действиях против других государств.

Такое заявление на Львовском форуме сделал сотрудник Центра стратегии и безопасности Атлантического совета в Вашингтоне, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, передает Укринформ. По его мнению, начать работать над изменением стратегии по поводу РФ Североатлантический альянс должен уже в 2021 году.

Эксперт отметил, что действующая стратегия является статической и "застряла" еще в 2016 году. Следовательно, она дает определенные преимущества Путину и, отказавшись от нее, можно будет при прекратить враждебную активность, дезинформацию, диверсии и кибератаки.

Еще один необходимый шаг, по мнению Вершбоу, усиление давления на президента России с целью сдерживания ее экспансионизма.

Как отметил специалист, НАТО в конце концов должно осознать, что агрессивные действия РФ – это неотъемлемая часть широкой стратегии по установлению российского господства по принципу "от Арктики до Сирии".

Подчеркнем, что Вершбоу настоял на том, чтобы Альянс на пути к озвученным целям сотрудничал с Украиной и Грузией. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что даже несмотря на то, что названные государства еще не входят в НАТО, он обязан приложить максимум усилий для защиты их суверенитета и активнее привлекать их в свое планирование.

Подытоживая, эксперт добавил, что Североатлантическому альянсу следует проводить политику открытых дверей в отношении Украины и Грузии.

Также Вершбоу убежден, что, если НАТО хочет добиться "эффекта изменения игры", ему следует вести себя агрессивно по отношению к РФ и заставить ее уйти с Донбасса. Основные инструменты для реализации этой цели – усиление и расширение санкций и других методов давления на агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке Бен Ходжес во время выступления на 4-м Львовском форуме безопасности заявил, что Грузия и Украина должны быть членами НАТО на основании общих ценностей и угроз, которые стоят перед ними.