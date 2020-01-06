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6 января • обновлено в 14:59
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Экс-соратница Януковича предрекла Украине "кровавую резню". Видео

1.3т
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Бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман предрекла Украине "кровавую резню" против действующей власти.

Об этом она рассказала в эфире "112", комментируя продажу украинской земли.

"Представьте себе, если мы продадим хотя бы 10% земли, а потом продадим все остальные земли, а их купят те, кто имеет большие деньги, мы продадим Украину. Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания", – сообщила она.

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По мнению Герман, продажа земли обернется катастрофой в стране.

"Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Нельзя надеяться на то, что активные украинцы выехали. Будет тяжело украсть. Я бы хотела, чтобы для тех, кто это пытается сделать, так давят на это – станет катастрофой. Это закончится кровавой резней. Я не советую с этим шутить", – полагает бывшая соратница Януковича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Герман возмутилась из-за того, что Виктора Януковича приговорили к 13 годам лишения свободы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
земельная реформа
Персоны
Анна Герман Виктор Янукович
Место
Украина
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