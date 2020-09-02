Экс-регионал Жвания попался на рекламе с корнями из Москвы

Народный депутат Украины 7-го созыва Давид Жвания, ранее состоявший в Партии регионов, был замечен за распространением провокационных рекламных роликов через группу в Facebook, которая имеет российские корни.

Судя по подаче, целью этих видео была попытка дискредитации бывшей власти Украины. В постах Жвании указано, что проплатила эту рекламу некая Наталия Бернова. Согласно информации на ее сайте в интернете, это москвичка, которая владеет собственным издательством.

Дискредитационный пост Жвании и его "спонсор" Twitter "Борня Зелених"

Скандальный вброс Жвании в группе с российскими корнями Скриншот страницы

Однако, как обратили внимание в Twitter-блоге "Борня Зелених", в Facebook на якобы ее странице опубликовано чужое фото, украденное из запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Кроме того, местом жительства Берновой указан Киев.

Страница Берновой с чужим фото Twitter "Борня Зелених"

При этом имена членов семьи Берновой совпадают с теми, которые указаны в биографии на российском сайте. Однако страницы ее дочерей Анны Хлян и Лидии Филипповой привязаны к одному и тому же электронному почтовому ящику.

Информация о дочерях Берновой Twitter "Борня Зелених"

Еще одна странность – это история страницы "Україна Live", на которой размещал свои ролики Жвания. Известно, что она была создана еще 3 декабря 2014 года и несколько раз меняла свое название. Одним из них было антиукраинское "Вышиватник Live".

Скандальная страница имела антиукраинское название "Вышиватник Live" Twitter "Борня Зелених"

История изменений страницы, которая продвигает ролики Жвании Скриншот страницы

Следовательно, это наталкивает на мысли, что Жвания может продвигать свои дискредитационные ролики через информационные каналы, которые контролируются с территории страны-агрессора. Вероятнее всего, что их заказчиками и спонсорами также являются россияне.

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