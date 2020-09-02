Экс-регионал Жвания попался на рекламе с корнями из Москвы
Народный депутат Украины 7-го созыва Давид Жвания, ранее состоявший в Партии регионов, был замечен за распространением провокационных рекламных роликов через группу в Facebook, которая имеет российские корни.
Судя по подаче, целью этих видео была попытка дискредитации бывшей власти Украины. В постах Жвании указано, что проплатила эту рекламу некая Наталия Бернова. Согласно информации на ее сайте в интернете, это москвичка, которая владеет собственным издательством.
Однако, как обратили внимание в Twitter-блоге "Борня Зелених", в Facebook на якобы ее странице опубликовано чужое фото, украденное из запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Кроме того, местом жительства Берновой указан Киев.
При этом имена членов семьи Берновой совпадают с теми, которые указаны в биографии на российском сайте. Однако страницы ее дочерей Анны Хлян и Лидии Филипповой привязаны к одному и тому же электронному почтовому ящику.
Еще одна странность – это история страницы "Україна Live", на которой размещал свои ролики Жвания. Известно, что она была создана еще 3 декабря 2014 года и несколько раз меняла свое название. Одним из них было антиукраинское "Вышиватник Live".
Следовательно, это наталкивает на мысли, что Жвания может продвигать свои дискредитационные ролики через информационные каналы, которые контролируются с территории страны-агрессора. Вероятнее всего, что их заказчиками и спонсорами также являются россияне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее стало известно, что Жвания регулярно осуществляет перелеты в Москву через Минск и Ригу, после чего занимается распространением в сети "информационных уток".
Последняя информация о полетах Жвании датирована 11 марта 2020 года. Напомним, что 12 марта в Украине был объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса и авиаперелеты были отменены.
В России Жвания даже принимал участие в пропагандистском шоу скандального Владимира Соловьева.
Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила, что информация о якобы участии Жвании в Революции Достоинства –составляющая стратегии Кремля по дискредитации Майдана.