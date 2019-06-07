"На Донбассе – гражданский конфликт": скандальный экс-регионал поддержал Зеленского

Скандальный экс-регионал Владислав Лукьянов вновь появился на политическом горизонте. Сначала о его активной деятельности сообщил блогер и журналист Денис Казанский, который отметил, Лукьянов принимал активное участие в захвате горисполкома в Харцизске 13 апреля 2014 года вместе с толпой казаков, гопников и российских "туристов". А также поддерживал "отделение" Донбасса от Украины.

Генпрокуратура проверяла информацию об участии Лукьянова в событиях в Харцизске, но так ничего и не нашла. Зато точно известно, что мужчина в сентябре 2014 года вместе в Евгением Мураевым, Владимиром Олийником, Таисией Повалий и рядом других экс-регионалов посетили Государственную Думу РФ.

Это уже не первый раз, когда блогеры возмущаются тем, что одиозный деятель с Донбасса спокойно живет в Киеве. Год назад об этом писал журналист Сергей Гришин. Он встретил Лукьянова у гостиницы "Киев".

Как рассказал OBOZREVATEL сам Лукьянов, он планирует начать политическую деятельность, поддерживает нынешнего президента Владимира Зеленского, поскольку "ему очень импонирует его инициативы по установлению мира на Донбассе".

- Блогер Денис Казанский обвинил вас в том, что вы участвовали в захвате Харцизского горисполкома, поддерживали референдум на Донбассе…

- Читал. Я думаю подавать на него в суд или нет. Потому что это клевета или сознательное искажение информации.

Лукьянов на митинге Facebook Дениса Казанского

- А что вы имеете ввиду? Он же там фото предоставляет.

- Знаете, когда происходили эти события на востоке Украины, на территории моего округа, там много людей выходило на улицу, проходили митинги. Кто-то призывал, что нужно все ломать. И задача была не допустить конфликтов и провокаций, призывать людей к сдержанности. Чтобы не вдаваться в конфликты, а спокойно реагировать на действия и призывы. Поэтому у кого-то были одни позиции, у кого-то другие.

Я еще не принял для себя решения, как реагировать на высказывания блогера. С одно стороны, если бы он со мной связался, я объяснил бы свою позицию. Вот вы же звоните мне с незнакомого номера, я беру и отвечаю. Берутся отдельные фотографии, под них подкладывается текст. Сегодня спустя пять лет доказывать, что я говорил, не имеет никакого смысла. Потому что несколько раз меня проверяли, спрашивали. Я не хочу возвращаться ко всем этим событиям.

Лукьянов на митинге Facebook Дениса Казанского

- То есть к вам были вопросы от СБУ, ГПУ?

- Я не хочу возвращаться к этому. Потому что для того, чтобы были вопросы, нужны основания. У меня мама живет на Донбассе, я бы не хотел активно участвовать в какой-то полемике, чтобы не создавать для своих родных проблем. Ей 78 лет, она живет там, где привыкла, с родными. Куда ее сейчас тянуть. Я разговаривал с ней, она ответила, что живу потихоньку и все. Поэтому я сначала подумал как-то реагировать на все это, а потом понял, что не нужно чтобы не создавать проблем для близких

- Но со стороны органов были к вам вопросы, вас вызывали, допрашивали?

- Я не могу и сегодня рассказывать все взаимоотношения с этими структурами, потому что время еще не прошло.. Если ты говоришь, что с кем-то сотрудничал и кому-то помогал, то ты сразу становишься предателем с другой стороны, и у твоих близких и друзей возникают проблемы. В Донецке против меня открыто уголовное дело, но я не хочу об этом говорить. И то, что моя сестра и помощники два-три месяца сидели там по подозрению.

Лукьянов на похоронах экс-регионалки Ирины Бережной glavcom.ua

- Чем вы сейчас занимаетесь?

- Немножко бизнесом. Также у нас есть общественное движение "Соседи", оно занимается вопросами тарифов, коммуналкой, энергосбережением.

- Собираетесь принимать участие в выборах в Верховную Раду?

- Мы помогали на прошлых выборах определенным кандидатам, которые стали победителями. Но я не хочу называть их, чтобы их не обвинили, что они работали со мной. Эта была работа политтехнолога. Может, и сейчас будут так работать.

- Это будет касаться оппозиционных сил, типо "За життя"?

- Я для себя окончательного решения еще не принял. Сейчас идут активные переговоры, звонят политики. Когда кто-то из кандидатов просит вас поддержать его или помочь по округу, то для меня определяющую роль играют личные качества человека, нежели политическая сил. В парламент стараются избрать честных и порядочных, а получаем то что получаем. Вот спрашивают, "как вы проголосовали за повышение цены на газ? Ну как, взял и нажал кнопку". Я сомневаюсь, что такие кандидаты пройдут в этот раз. Должны пройти те, которые если нажимают на кнопочку, то должны понимать, что от этого изменится.

- А организации "Корали", которую вы возглавляете, удалось принять участие в выборах в общественный совет при Киевской администрации? Вы попали в совет?

- Да, за меня проголосовало большинство, 130 делегатов, от других организаций приходили жали руку и говорили, что да, мы вас поддерживаем. Я прошел в общественный совет при Киевской администрации.

- Каковы ваши планы в политике все таки? Вы будете политтехнологом?

- Безусловно будет работа с какой-то из политических команд, работа с проектами в области СМИ. Скорее в социальных проектах приму участие.

- Сами баллотироваться собираетесь?

- Я окончательного решения еще не принял. Я особо не думал, но после таких заявлений мне кажется, что нужно идти к людям и с людьми разговаривать.

- Вы по мажоритарке пойдете или в списке?

- На этой неделе заканчивается выдвижение от партий. Поэтому остается возможность выдвигаться либо по мажоритарке, либо поддерживать политическую команду. Я был активным членом "Партии регионов". И логично поддерживать ту команду, в которой ты был. С другой стороны, если в команде по причине разлада между лидеров сотрудничество не получается, тогда нужно работать с другими политическими силами. С теми, с кем складываются отношения, ситуативные или их программа содержит пункты об экономическом возрождении, о прекращении "гражданского конфликта" на Донбассе.

- Это вы говорите про партию "За життя"?

- Сегодня практически все декларируют прекращение войны, начиная от Порошенко. За войну сегодня никто не ратует. Все за мир. Вопрос кто это сможет сделать реально? Допустим переговоры в Минске, это шаг к миру или нет? Вроде как шаг. Но важно, чтобы получился результат. Получится результат, можно поддерживать и команду действующего президента. Потому что для меня важно, кто сможет прекратить войну и объединит Украину. Если Зеленский, тогда надо поддерживать Зеленского. Потому что все говорят, а поддерживать надо того, кто сможет это сделать.

- Вы собираетесь поддерживать Зеленского?

- Да, я был бы не против поддержать Зеленского. Но главное условие, что он действительно прекратит конфликт и объединит страну.

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