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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Экс-регионал Ефремов войдет в первую 10-ку "Оппоблока"

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Бывший регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Такое заявление сделал народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина". По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы", – заявил Мураев.

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Александр Ефремов

Александр Ефремов

rbc.ua

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Ефремов
Место
Украина
Тег
Оппозиционный блок
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Яркое свидетельство "полного отсутствия" политических репрессий в (на) украине. Так ведь скакуны?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Крымчанин Юрий, откуда в Крым понаехал?! С какого очередного очка приехал?!!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Крымчанин Юрий, ты еще не здох?! Подождем
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0
0
Парубий Пидор
Парубий Пидор
Если задержали "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность", значит однозначно человек порядочный.
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3
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Задержали ПО ПОДОЗРЕНИЮ и уже 3 года сидит. Нормально. Демократия, блин. Цеэуропа!
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1

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