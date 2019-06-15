Экс-регионал Ефремов войдет в первую 10-ку "Оппоблока"

Бывший регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Такое заявление сделал народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина". По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы", – заявил Мураев.

Александр Ефремов rbc.ua

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

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