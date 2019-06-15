Экс-регионал Ефремов войдет в первую 10-ку "Оппоблока"

Бывший регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.
Такое заявление сделал народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина". По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.
"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы", – заявил Мураев.
Александр Ефремов
rbc.ua
Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.
Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремовуобвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях. В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
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