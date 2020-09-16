Экс-регионал Деркач обнародовал новые "пленки": главные тезисы
Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач и бывший скандальный прокурор Константин Кулик 16 сентября дали пресс-конференцию о якобы фактах международной коррупции в Украине на порядка $10 млрд.
Деркач заявил, что владеет доказательствами вывода огромных сумм через "финансовые ямы" на счета семьи Байденов, новыми записями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, деталями схем закупок угля и газа, а также "развала" Генпрокуратуры и Офиса генпрокурора.
OBOZREVATEL следит за самыми громкими заявлениями скандального парламентария.
Чем известен Деркач?
Министерство финансов США ввело персональные санкции против Деркача и трех россиян за попытки повлиять на избирательный процесс в США
Деркач снискал славу нардепа, приближенного к олигархам
Он неоднократно оскандалился "пленками" с якобы разоблачениями представителей украинской и мировой политики
Скандал с "Бурисма"
Спикеры заявили, что знают о том, что экс-министр экологии времен Януковича и собственник газодобывающей компании "Бурисма" Николай Злочевский украл миллионы, которые якобы осели на счетах Байдена.
Некий "свидетель" в обнародованных Куликом и Деркачом видео заявил, что ему известно о регистрации десятков офшорных компаний, а также конвертации миллионов через украинские банки. Все это якобы осуществлялось тайно. Кроме того, как утверждает мужчина в маске, Злочевский открыл специальный счет в латвийском банке.
"Все описанные операции были эффективными, а госорганы закрывали на это глаза", – процитировал Кулик слова еще одного тайного "свидетеля".
Разговоры Байдена и Порошенко
Деркача возмутило, что Порошенко хотел заручиться поддержкой США в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, а также в продвижении евроинтеграции.
"Если президент сможет также поддержать нас не только по поводу Минска, а и по поводу безвизового режима, – это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу", – говорит на "пленках", голос, похожий на Порошенко.
Голос, который приписали Байдену, ответил собеседнику похвалой за проделанные реформы. "Вы первый, кто фактически создал свободную от коррупции, демократическую нацию Украины", – слышно на записи.
Тарифы в Украине
Деркач обнародовал фрагмент записи, на которой якобы Порошенко радуется тому, что тарифы в Украине удалось поднять на 100%.
"Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только 75%", – сказано на "пленках".
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 июня Деркач обнародовал якобы очередные "пленки" с голосами, похожими на пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.
На пленках были затронуты вопросы о деле компании "Бурисма", которая якобы заплатила семье Байденов более $3 млн.
У Порошенко "пленки" назвали грубо смонтированным фальсификатом. А секретарь СНБО Александр Данилов назвал очередные "пленки Деркача" мощной информационной российской агрессией.
Разведывательные круги Соединенных Штатов обвинили Деркача в связях с российским шпионским ведомством.
Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.