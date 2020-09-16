Экс-регионал Деркач обнародовал новые "пленки": главные тезисы

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач и бывший скандальный прокурор Константин Кулик 16 сентября дали пресс-конференцию о якобы фактах международной коррупции в Украине на порядка $10 млрд.

Деркач заявил, что владеет доказательствами вывода огромных сумм через "финансовые ямы" на счета семьи Байденов, новыми записями разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена, деталями схем закупок угля и газа, а также "развала" Генпрокуратуры и Офиса генпрокурора.

OBOZREVATEL следит за самыми громкими заявлениями скандального парламентария.

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Скандал с "Бурисма"

Спикеры заявили, что знают о том, что экс-министр экологии времен Януковича и собственник газодобывающей компании "Бурисма" Николай Злочевский украл миллионы, которые якобы осели на счетах Байдена.

Некий "свидетель" в обнародованных Куликом и Деркачом видео заявил, что ему известно о регистрации десятков офшорных компаний, а также конвертации миллионов через украинские банки. Все это якобы осуществлялось тайно. Кроме того, как утверждает мужчина в маске, Злочевский открыл специальный счет в латвийском банке.

"Все описанные операции были эффективными, а госорганы закрывали на это глаза", – процитировал Кулик слова еще одного тайного "свидетеля".

Схема выведения средств через "Бурисму". Скриншот видео

Разговоры Байдена и Порошенко

Деркача возмутило, что Порошенко хотел заручиться поддержкой США в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, а также в продвижении евроинтеграции.

"Если президент сможет также поддержать нас не только по поводу Минска, а и по поводу безвизового режима, – это будет что-то, что мы сможем "продать" украинскому народу", – говорит на "пленках", голос, похожий на Порошенко.

Фрагмент диалога якобы Порошенко и Байдена. Скриншот видео

Разговоры о поддержке Украины США. Скриншот видео

Голос, который приписали Байдену, ответил собеседнику похвалой за проделанные реформы. "Вы первый, кто фактически создал свободную от коррупции, демократическую нацию Украины", – слышно на записи.

На записи якобы Байден хвалит Порошенко за создание свободной украинской нации. Скриншот видео

В США одобрили борьбу с коррупцией в Украине. Скриншот видео

Тарифы в Украине

Деркач обнародовал фрагмент записи, на которой якобы Порошенко радуется тому, что тарифы в Украине удалось поднять на 100%.

"Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы продемонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только 75%", – сказано на "пленках".

Украина якобы перевыполнила требование МВФ. Скриншот видео

Обсуждение тарифов. Скриншот видео

Переговоры о реформах. Скриншот видео

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