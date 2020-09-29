Гончарук уехал в США решать "важные для Украины вопросы"

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук последующие месяцы проведет в Северной Америке.

Как сообщил 29 сентября экс-глава правительства на своей странице в Facebook, он будет находиться преимущественно "на Вашингтонщине", где будет "много важного, что будет непосредственно влиять и на Украину".

"Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх. Мыслями буду обязательно делиться, а некоторые из них воплотим в жизнь после возвращения. Вернусь сильнее", – написал экс-премьер.

Гончарук не уточнил, с какой именно целью он едет в США, но, как анонсировали в начале сентябре в аналитическом центре Eurasia Center, Гончарук станет их новым сотрудником.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Гончарук возглавлял правительство Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года.

Отметим, Eurasia Center является частью Atlantic Council – американской неправительственной организации, аналитического центра.