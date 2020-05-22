Экс-посол США в Украине указал на российский след в "пленках Байдена и Порошенко"

Ситуация с обнародованием аудиозаписей, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко, может быть выгодной России.

Такое мнение, добавив, что все не тянет на "большой скандал", высказал бывший посол Украины в Штатах Джон Хербст в эфире программы "Право на владу" на "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В общем не понимаю, почему скандал. Все знали до этих пленок, все поняли, что Байден сказал Порошенко по поводу прокурора, американской и международной помощи. И это было не только позицией США, но и МВФ, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. Поэтому скандала я просто не вижу, это старые новости. Это в общем не новости, это старая история", – отметил Хербст.

Хербст прокомментировал "пленки Байдена и Порошенко"

При этом дипломат подчеркнул, якобы сейчас многие эксперты говорят о том, что кто-то работал над созданием пленок, поэтому они не дают точного понимания того, что произошло.

"Кто-то работал над этими пленками. И мы знаем, в чью угоду. Одной громадной державы и одного громадного бизнесмена", – сказал Хербст, подчеркнув, что во всем "безусловно" замешана Россия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы датированы 2015-2016 годами. На них якобы Байден требует от Порошенко отправить в отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также сменить правительство в обмен на получение транша в 1 млрд долларов.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что обнародованные "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия. По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

Пятый президент Украины Петр Порошенко, комментируя скандал с "пленками Деркача" заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины – через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Источники в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом могли быть слиты сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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