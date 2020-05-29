Экс-посол США призвал Зеленского прекратить преследование Порошенко за "пленки Деркача"

Третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен не преследовать лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Об этом рассказал в интервью "Прямому". По мнению Пайфера, преследования пятого президента – это плохая идея (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим", – сказал он.

Пайфер отметил, что вопрос откуда у Деркача появились так называемые "пленки" действительно нуждается законного расследования.

"Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем. Так откуда такие записи у Деркача? Они были предоставлены кем-то из Украины, или еще кто-то слушает эти разговоры. Возможно, они записаны россиянами. В конце концов господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России", – отметил он.

Посол отметил, что не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США.

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