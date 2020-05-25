Экс-посол рассказал о первой встрече Трампа и Порошенко: это был огромный успех!

Первая встреча Петра Порошенко и американского лидера Дональда Трампа в июне 2017 года стала результатом чрезвычайных дипломатических усилий команды пятого президента Украины и огромным успехом нашего государства.

Эксклюзивные подробности рассказал украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый в эфире телеканала "Прямой". Он опроверг фейки о встрече, которые неоднократно распространялись в некоторых СМИ с целью принизить значение этого события (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Столько фейков было. Говорили, что встреча проплачена. Говорили, что 5 минут. Относительно "проплаченной", то уже был выигран суд в Британии против компании Би-Би-Си. Они тогда говорили, и в результате Порошенко выиграл суд. Это было очень сложно, но выиграли. Теперь все понимают, что это был фейк", – напомнил Чалый.

Порошенко и Трамп

Он как непосредственный участник событий также рассказал, что встреча несмотря на усилия пророссийского лобби в Вашингтоне была очень результативной и полноценной, а после нее началось активное секторальное сотрудничество.

"О "5 минут". Я этим занимался и теперь скажу – это наше огромное достижение было. Потому что противодействие России, противодействие в Вашингтоне многих, кто с Россией поддерживал близкие связи, было огромное. Была команда, чтобы не состоялась встреча ранее , чем встреча Трампа с Путиным. Но мы это сделали. И эта встреча состоялась. И пресса была на встрече. И происходила она не 5 минут, а полноценно, более получаса и дальше. И кроме этой встречи президент Трамп дал команду: а теперь встретьтесь все мои министры. Потому по оружию надо говорить, надо говорить по экономике. Надо говорить по энергетике. И это была не просто фотография. Мы не все можем обо всем рассказать, о чем будо договорено. Но результаты вы видите", – отметил украинский дипломат.

"Это был успех огромный. Почему этот успех состоялся? Потому что президент Порошенко поздравил новоизбранного президента США пятым среди всех лидеров мира. Когда некоторые в Вашингтоне не знали вообще куда звонить. Мои коллеги-послы очень удивлялись – как тебе удалось? Ну это уже секреты дипломатической работы", – заметил Чалый.

Кроме того, по его словам, в частности удалось и потому, что посольство работало со всеми командами, что нужно продолжать, – и с республиканцами, и с демократами.

"Именно дипломаты – это точно те люди, которые не будут работать на кого-то – на одного кандидата на другого. Мы работали со всеми", – подчеркнул Чалый.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Украины с США из-за своего желания преследовать пятого президента Петра Порошенко.