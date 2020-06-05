Экс-посол призвал не искать измены Порошенко в "пленках Деркача": выгодно России и коррупционерам!

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что, по его мнению, Украина выглядит смешной, когда начинает разговоры о государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он сообщил "5 каналу". По его убеждению так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом были отредактированы для того, чтобы создать больший резонанс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мне кажется, что Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко. Это просто несправедливо и смешно, очевидно, что эти пленки были порезаны, чтобы создать больший резонанс. Опасность в том, что они созданы для подрыва отношений между Украиной и США. Это попытка сделать США сомнительной страной для Украины и наоборот Украину противоречивой для американцев", – отметил он.

Хербст добавил, что, по его мнению, это выгодно России и "отдельным украинским коррупционерам", а лоббируют эти интересы определенные медиа.

"Мы знаем, что это выгодно Кремлю и отдельным украинским политикам, которые считают, что сфера интересов Украины находится в Москве, а не в Европе, а также это выгодно украинским коррупционерам, которые понимают, что США продвигают реформы в стране. И, к сожалению, все эти интересы активно лоббируют медиа, так как этим людям принадлежат большие телевизионные ресурсы в Украине", – заявил Хербст.

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