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5 июня • обновлено в 12:48
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Экс-посол призвал не искать измены Порошенко в "пленках Деркача": выгодно России и коррупционерам!

1.1т
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Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что, по его мнению, Украина выглядит смешной, когда начинает разговоры о государственной измене пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он сообщил "5 каналу". По его убеждению так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом были отредактированы для того, чтобы создать больший резонанс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мне кажется, что Украина выглядит нелепо, когда начинает разговоры о государственной измене президента Порошенко. Это просто несправедливо и смешно, очевидно, что эти пленки были порезаны, чтобы создать больший резонанс. Опасность в том, что они созданы для подрыва отношений между Украиной и США. Это попытка сделать США сомнительной страной для Украины и наоборот Украину противоречивой для американцев", – отметил он.

Экс-посол призвал не искать измены Порошенко в "пленках Деркача": выгодно России и коррупционерам!

Хербст добавил, что, по его мнению, это выгодно России и "отдельным украинским коррупционерам", а лоббируют эти интересы определенные медиа.

"Мы знаем, что это выгодно Кремлю и отдельным украинским политикам, которые считают, что сфера интересов Украины находится в Москве, а не в Европе, а также это выгодно украинским коррупционерам, которые понимают, что США продвигают реформы в стране. И, к сожалению, все эти интересы активно лоббируют медиа, так как этим людям принадлежат большие телевизионные ресурсы в Украине", – заявил Хербст.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 мая внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы с якобы разговором Порошенко и Байдена датированы 2015-2016 годами.

  • Однако в партии "Европейская солидарность" заявили, что "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия.

  • По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

  • В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена также отреагировали на "пленки Деркача", назвав их "полностью отредактированными".

  • Источники OBOZREVATEL в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" о разговоре между Порошенко и Байденом могли быть слиты работниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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