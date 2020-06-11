Влиятельный канадский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине в 2014-2019 годах Роман Ващук предостерег власти Украины от преследования пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, высказывания "бросить Порошенко за решетку" – это тон, который принадлежит бывшим политикам или бизнесменам, которые стремятся к мести за экономические или репутационные потери на фоне негативного общественного восприятия Порошенко.

По его убеждению, негатив в сторону пятого президента помогли создать, в частности, их медиа.

Роман Ващук и Петр Порошенко

"Я говорил об этом раньше, и продолжаю верить в то, что очищение от коррупции в окружении предшественников - это хорошо и необходимо. Но открытая вендетта против важного, известного партнера для западных достижений последних пяти лет будет стратегической ошибкой и будет иметь очень плохие последствия", – отметил Ващук.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента, влиятельный литовский политик Пятрас Ауштрявичюс предостерег администрацию Владимира Зеленского от политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также третий посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что Зеленский должен не преследовать Порошенко, а узнать, откуда у народного депутата Андрея Деркача появились записи разговоров на президентском уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко 10 июня после так называемого "допроса" в Госбюро расследований, где ему незаконно пытались вручить подозрение, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что представители ОГП пытались вручить подозрение пятому президенту в ГБР с нарушением закона.