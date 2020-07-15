Экс-помощница нардепа угодила в скандал из-за оскорбления украинцев

Бывший помощник народного депутата Ульяна Петренко угодила в скандал из-за своего антиукраинского высказывания в сети.

В Facebook Петренко пожаловалась на работу "Новой почты". При этом в своей записи она применила выражение "на Украине" и "украиноязычне провинциалы".

"Секрет "успешного" про*ба даже самого успешного бизнеса на Украине весьма прост: нужно всего лишь нанять на работу энергичных украиноязычных провинциалов приехавших покорять столичные просторы и ждать, когда их количество достигнет критической массы", – написала она.

Ульяна Петренко Facebook/Ульяна Петренко

Известно, что Петренко была помощником нардепа 6-го созыва Ивана Деньковича от блока Юлии Тимошенко. Также в своем профиле в Facebook она указала, что была помощником депутата.

"Это девушка, помощник народного депутата Деньковича Ивана от партии Тимошенко, со статусом "Не путана, не воровка, не цыганочка", что само по себе как бы намекает на некие проблемы в 25 школе Киева и Университете Шевченко, где она училось, имеет возможность получить свою минутку славы…Прости господи, иногда проститутки реально лучше, чем помощники депутатов", – написала в сети бывший сотрудник Минобороны Украины Татьяна Ярошенко.

Ульяна Петренко угодила в скандал Facebook/Ульяна Петренко

Отметим, что с момента написания поста Петренко, запись успели прокомментировать более 840 пользователей. В основном комментарии несли негативный характер и оскорбления в сторону Петренко.

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