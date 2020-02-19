Экс-пленник выдал признание о партийных ячейках "Слуги народа" в тюрьмах "ДНР"

Освобожденный из плена "ДНР" украинец Василий Савин признался, что еще будучи в тюрьмах террористов создавал там партийные ячейки "Слуги народа".

При этом выступив на недавнем съезде "СН" он попросил поставить их на партийный учет. Об этом экс-пленник рассказал в интервью "Стране", объяснив, как оказался на том мероприятии.

"Потому что я создатель "Слуги народа" в донецких тюрьмах. Я – лидер парторганизации. Мы обратились к съезду с просьбой признать нашу партийную ячейку", – заявил Савин.

Василий Савин

Бывший пленник отметил, что уже в скором времени у него будет встреча с главой "СН" Александром Корниенко и тот якобы "поставит задачи", которые он будет выполнять в партии. Савин добавил, что хорошо умеет заниматься партийным строительством, следовательно, если нужно будет, то пойдет и на выборы в ОРДЛО.

"Я человек командный. Если поставят задачу, то буду. Заниматься вызволением родного Донбасса", – подчеркнул он.

По его словам, решением ситуации на оккупированных территориях может стать только "нормальный диалог с нашими людьми там".

"Мирным путем, ни одного человека мы не должны потерять. Я бы усиливал партийное строительство на Донбассе, агитацию на территориях, которые под нами и не под нами пока", – привел пример Савин.

Василий Савин на съезде партии "Слуга народа"

Что касается создания ячеек партии "Слуга народа" в тюрьмах "ДНР", он добавил, что первую ему удалось сформировать в июле 2019 года, когда сидел в следственном изоляторе Донецка, а вторую – в ноябре того же года, после перевода в Макеевскую колонию.

"Поначалу я был единственным политзаключенным, и они не знали, что со мной делать. Создали закрытый подвал – 10-й пост. Там раньше сидели насильники, убийцы, черти всякие. Туда опускали максимум на месяц дерзких заключенных из других постов, они выходили шелковыми оттуда. Я там провел пять лет. Мне помогали блатные, они были на нашей стороне. Пересмотрел свое отношение к уголовному миру, потому что донецкие его представители показали себя крайне патриотично", – поделился Савин.

Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный из плена украинец Василий Савин 15 февраля выступил на съезде партии "Слуга народа" в киевском КВЦ "Парковый". Он поблагодарил президента Владимира Зеленского и передал поздравления от "Слуги народа" заключенным в Донецке.

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