Экс-нардепу от "Оппоблока" устроили "экзамен по языку" в КСУ: появилось видео

Виктория Довгань Политика 14:38, 10.07.2020 Обновлено: 15:35, 10.07.2020

В сети появилась видеоподборка яркого спора судей Конституционного суда Украины с бывшим народным депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Долженковым.

Горячая дискуссия вспыхнула при рассмотрении конституционности закона об украинском языке по представлению 51 нардепа, среди которых был и Долженков. Нарезку опубликовал "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как судьи буквально устроили бывшему парламентарию "экзамен" по языку и на знание украинского законодательства. В частности, они поймали Долженкова на цитировании вымышленных статей Основного закона государства, а также на использовании тезисов российской пропаганды.

Тот, в свою очередь, жаловался на притеснение русского языка в Украине. Однако за пределами зала заседаний с журналистами политик принципиально начал общаться на русском языке, утверждая, что ему так удобно. На замечание о том, что в публичном пространстве он должен использовать государственный язык, Долженков не реагировал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 7 июля, в первый день открытого заседания по делу закона о языке, судья КСУ Игорь Слиденко заподозрил Долженкова в цитировании военной доктрины президента России Владимира Путина. Его возмутила формулировка "русскоязычное население" Украины.

  • На второй день, 9 июля, Долженков отличился просьбой к суду приобщить к делу обращение якобы жителей двух сел Изюмского района Харьковской Старая и Новая Некрасовка.

  • По его словам, они потребовали вернуть в школы изучение русского языка. Впрочем оказалось, что таких сел на Харьковщине не существует.

  • Впоследствии экс-нардеп исправил свою ошибку, объяснив, что говорил об Измаильском районе Одесской области.

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