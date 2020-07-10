Экс-нардепу от "Оппоблока" устроили "экзамен по языку" в КСУ: появилось видео

В сети появилась видеоподборка яркого спора судей Конституционного суда Украины с бывшим народным депутатом от "Оппозиционного блока" Александром Долженковым.

Горячая дискуссия вспыхнула при рассмотрении конституционности закона об украинском языке по представлению 51 нардепа, среди которых был и Долженков. Нарезку опубликовал "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как судьи буквально устроили бывшему парламентарию "экзамен" по языку и на знание украинского законодательства. В частности, они поймали Долженкова на цитировании вымышленных статей Основного закона государства, а также на использовании тезисов российской пропаганды.

Тот, в свою очередь, жаловался на притеснение русского языка в Украине. Однако за пределами зала заседаний с журналистами политик принципиально начал общаться на русском языке, утверждая, что ему так удобно. На замечание о том, что в публичном пространстве он должен использовать государственный язык, Долженков не реагировал.

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